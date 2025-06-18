Графики отключений света на завтра, 19 июня, в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством

Графики отключений в Одессе — когда будет свет завтра
Энергосистема страны до сих пор восстанавливается после атак, поэтому потребителей еще призывают экономить электроэнергию по возможности. Однако завтра, 19 июня, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.
Потребление электроэнергии снизилось
Потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 18 июня, по состоянию на 9:30, оно было на 8% ниже, чем в предыдущий день — во вторник. Причина — установление ясной погоды на всей территории Украины, что обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
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