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Главная Одесса Графики отключения света в Одессе — какие прогнозы на завтра

Графики отключения света в Одессе — какие прогнозы на завтра

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 20:29
Графики отключений света на завтра, 17 июля, в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством
Одесса ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Ситуация в энергосистеме страны остается сложной, поскольку восстановительные работы на сетях еще продолжаются. Однако завтра, в четверг, 17 июля, в Одессе вводить ограничения подачи света не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.

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Потребление электроэнергии возросло

Потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 16 июля, по состоянию на 9:30, оно было на 5,1% выше, чем в это же время предыдущего дня — во вторник. Причина — жаркая погода на всей территории Украины. А также — высокая облачность и дождь в части западных областей, что обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее увеличение энергопотребления из общей сети.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы графики отключений света отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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