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Как изменится стоимость проезда в Одессе с 1 июня

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Дата публикации 30 мая 2025 19:37
Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Одессы в июне 2025-го
Одесский трамвай. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Стоимость проезда в общественном транспорте для одесситов в июне 2025 года менять не планируют. Цены останутся на том же уровне, на котором их утвердили еще 1 декабря 2024-го.

Новини.LIVE рассказывают о тарифах на проезд в городском транспорте в Одессе на июнь.

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Стоимость проезда в общественном транспорте в Одессе

Общественный транспорт:

  • Трамвай и троллейбус — 15 грн.
  • Маршрутки — 20 грн по городу, 40 грн до 6-го км Овидиопольской дороги.
  • Поездка из Одессы в Южный будет стоить 70 грн. Это касается маршрутов №67 и №68.

Проездные билеты:

  • Учащиеся: 120 грн (один вид транспорта), 160 грн (оба).
  • Студенты: 240 грн (один), 340 грн (оба).
  • Население: 420 грн (один), 567 грн (оба).
  • Служебные поездки: 630 грн (один), 756 грн (оба).

Стоимость парковки в Одессе на июнь

Стоимость парковки в июне 2025 года также останется на том же уровне, что и в предыдущем месяце. А именно:

  • 30 грн/час.

Абонемент:

  • 2 500 грн/месяц
  • 28 000 грн/год.

Добавим, некоторые категории граждан могут парковаться бесплатно. Это касается людей с инвалидностью, участников боевых действий и работников дипломатических миссий.

Напомним, недавно мы писали о том, что Одесской области выделят средства на школьные автобусы. А также о стоимости газа для одесситов.

Одесса деньги Новости Одессы проезд общественный транспорт
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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