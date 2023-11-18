Каким видят женщины современного мужчины, изменилось ли их мнение за полтора года полномасштабной войны

Каким должен быть современный мужчина — мнения одесситок
Война вносит свои коррективы в повседневную жизнь, причем происходит это незаметно для каждого украинца. Так, если раньше мужчин считали защитниками, чаще всего имея в виду какие-то мелкие и незначительные драки на улице, то сейчас это приобрело более важный контекст.
В канун международного дня мужчин журналисты Новини.LIVE решили узнать у одесситок, каким они видят сегодня сильный пол.
Мужчины сегодня
С первых дней полномасштабного вторжения со стороны России многие украинцы сменили костюмы на военную форму и ушли защищать свою страну. Менеджеры, предприниматели, клерки, автолюбители стали зенитчиками, снайперами, танкистами, пехотинцами. Это и есть настоящие мужчины, считает одесситка Русалина.
"Мужчины у нас только на войне, остальное просто подобие мужчин", — подчеркивает девушка.
Такого же мнения и Наталья, которая уверена — сейчас проявляется настоящее мужество, ведь, чтобы быть на передовой и отбивать противника, нужно обладать сильным духом и патриотизмом. Но не следует забывать, что даже самым сильным людям нужна иногда поддержка.
"Я думаю, что это больше о мужестве. О духе, о силе, и я считаю, что им сейчас очень тяжело и им нужна какая-то поддержка", — говорит Наталья.
Главные качества
Но, как оказалось, далеко не для всех девушек мужчины сегодня ассоциируются с защитой родины. Для некоторых удобство, благополучие и внимание со стороны сильного пола гораздо важнее всего остального.
"Мужчина должен быть стеной для женщины. Сильным, обеспеченным и быть сторонником равноправия", — считает одесситка Анастасия.
Но большинство мнений девушек все же сошлось на качествах, которыми должен обладать мужчина 21 века. Они, можно сказать, неизменны уже много лет.
"Мужественный, щедрый, очень добрый, красивый — все. Что ему еще нужно?" — говорит Жанна.
"Быть мужчиной — это прежде всего быть человеком, быть поддержкой, силой", — признается Аксения.
Так каким же должен быть современный украинский мужчина? На этот вопрос нет универсального ответа. Или есть? Изменила ли война отношение женщин к мужчинам? Ответы на эти вопросы каждый должен дать себе сам — единого мнения здесь быть не может.
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