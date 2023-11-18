Каким видят женщины современного мужчины, изменилось ли их мнение за полтора года полномасштабной войны

Одесситы в центре города. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Война вносит свои коррективы в повседневную жизнь, причем происходит это незаметно для каждого украинца. Так, если раньше мужчин считали защитниками, чаще всего имея в виду какие-то мелкие и незначительные драки на улице, то сейчас это приобрело более важный контекст.

В канун международного дня мужчин журналисты Новини.LIVE решили узнать у одесситок, каким они видят сегодня сильный пол.

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Мужчины сегодня

С первых дней полномасштабного вторжения со стороны России многие украинцы сменили костюмы на военную форму и ушли защищать свою страну. Менеджеры, предприниматели, клерки, автолюбители стали зенитчиками, снайперами, танкистами, пехотинцами. Это и есть настоящие мужчины, считает одесситка Русалина.

"Мужчины у нас только на войне, остальное просто подобие мужчин", — подчеркивает девушка.

Мужчинами считаются только те, кто сейчас на войне, — говорит Русалина. Фото: Новини.LIVE

Такого же мнения и Наталья, которая уверена — сейчас проявляется настоящее мужество, ведь, чтобы быть на передовой и отбивать противника, нужно обладать сильным духом и патриотизмом. Но не следует забывать, что даже самым сильным людям нужна иногда поддержка.

"Я думаю, что это больше о мужестве. О духе, о силе, и я считаю, что им сейчас очень тяжело и им нужна какая-то поддержка", — говорит Наталья.

Мужчинам также нужна поддержка — уверена Наталья. Фото: Новини.LIVE

Главные качества

Но, как оказалось, далеко не для всех девушек мужчины сегодня ассоциируются с защитой родины. Для некоторых удобство, благополучие и внимание со стороны сильного пола гораздо важнее всего остального.

"Мужчина должен быть стеной для женщины. Сильным, обеспеченным и быть сторонником равноправия", — считает одесситка Анастасия.

Мужчина должен быть стеной для женщины. Анастасия. Фото: Новини.LIVE

Но большинство мнений девушек все же сошлось на качествах, которыми должен обладать мужчина 21 века. Они, можно сказать, неизменны уже много лет.

Мужчина должен быть мужественным, щедрым и красивым — уверена Жанна. Фото: Новини.LIVE

"Мужественный, щедрый, очень добрый, красивый — все. Что ему еще нужно?" — говорит Жанна.

"Быть мужчиной — это прежде всего быть человеком, быть поддержкой, силой", — признается Аксения.

Мужчина должен быть поддержкой — считает Аксения. Фото: Новини.LIVE

Так каким же должен быть современный украинский мужчина? На этот вопрос нет универсального ответа. Или есть? Изменила ли война отношение женщин к мужчинам? Ответы на эти вопросы каждый должен дать себе сам — единого мнения здесь быть не может.