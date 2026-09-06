КАБы стали новой угрозой для Одессы: почему РФ добавила их в атаки

Запуск баллистической ракеты. Фото иллюстративное: российские СМИ

Российские военные расширяют возможности для нанесения ударов по Одессе — теперь к ракетам и беспилотникам добавились ещё и управляемые авиабомбы, которые оккупанты запускают из Крыма. Из-за близости оккупированного полуострова особую угрозу для Одессы представляет баллистическое оружие, ведь после запуска у горожан остается крайне мало времени на реагирование.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью пресс-секретаря ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона "Ми — Україна".

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Почему россияне начали применять КАБы по Одессе

Ранее россияне не применяли КАБы на одесском направлении. По словам Дмитрия Плетенчука, теперь им удалось расширить возможности этого оружия благодаря новым техническим решениям. Дмитрий Плетенчук отмечает, что российские военные пытаются поддерживать высокий темп атак по Одессе, однако постоянное использование для этого только ракет требует значительных ресурсов. Реактивные беспилотники также остаются дорогостоящим средством поражения. Именно поэтому россияне расширяют арсенал оружия для нанесения ударов.

"Обстреливать только ракетами довольно дорого. Реактивные дроны тоже довольно дорогое средство. Возможно, это и является причиной, по которой они решили, так сказать, расширить ассортимент", — пояснил Дмитрий Плетенчук.

Отметим, что Россия впервые применила управляемые авиабомбы для нанесения удара по Одесской области 24 октября 2025 года. Тогда с самолета Су-34 над акваторией Черного моря запустили три КАБы с повышенной дальностью поражения. Силы противовоздушной обороны сбили две авиабомбы, еще одна упала на открытой местности. Разрушений и пострадавших в результате атаки не было.

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Сколько летит баллистическая ракета из Крыма до Одессы

Оккупированный Крым россияне используют для размещения авиации, беспилотников и ракетных комплексов. Из-за небольшого расстояния до Одессы при запуске баллистических ракет времени на реагирование остается крайне мало.

"Здесь время полета баллистической ракеты из Крыма составляет полторы-две минуты. Поэтому вопрос о том, из какой именно точки её запускать, не является критическим", — сказал Дмитрий Плетенчук.

По его словам, россияне фактически превратили оккупированный полуостров в крупную военную базу. Там размещена авиация, оттуда запускают баллистические ракеты и беспилотники. Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что эффективнее уничтожать сами средства, которыми россияне наносят удары, чем уже запущенные ракеты и беспилотники.

"Убить лучника всегда лучше, чем отбивать его стрелы. И об этом уже на всех уровнях говорит руководство нашей страны и военное руководство. И эту тактику мы с вами наблюдаем", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Как ранее писали Новини.LIVE, на днях в Крыму украинские силы поразили российский "Бастион". Этот комплекс является носителем ракет "Оникс" и "Циркон", которые российские военные используют для нанесения ударов по Украине. Это уже вторая уничтоженная за лето такая установка. В конце августа на временно оккупированном полуострове Военно-морские силы ВСУ поразили стартовые позиции и место дислокации берегового ракетного комплекса "Бастион".