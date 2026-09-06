КАБи стали новою загрозою для Одеси: чому РФ додала їх до атак

Запуск балістичної ракети. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські військові розширюють можливості для ударів по Одесі — тепер до ракет і безпілотників додалися ще й керовані авіабомби, які окупанти запускають з Криму. Через близькість окупованого півострова особливу загрозу для Одеси становить балістика, адже після пуску в містян залишається вкрай мало часу на реагування.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону "Ми — Україна".

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Чому росіяни почали застосовувати КАБи по Одесі

Раніше росіяни не застосовували КАБи на одеському напрямку. За словами Дмитра Плетенчука, тепер їм вдалося розширити можливості цієї зброї завдяки новим технічним рішенням. Дмитро Плетенчук, каже, що російські військові намагаються підтримувати високий темп атак по Одесі, однак постійно використовувати для цього лише ракети потребує значних ресурсів. Реактивні безпілотники також залишаються дорогим засобом ураження. Саме тому росіяни розширюють набір зброї для ударів.

"Обстрілювати лише ракетами досить дорого. Дрони реактивні теж недешевий засіб доволі. Можливо, це і є причиною, чому вони вирішили асортимент, так би мовити, збільшити", — пояснив Дмитро Плетенчук.

Зазначимо, що Росія вперше застосувала керовані авіабомби для удару по Одещині 24 жовтня 2025 року. Тоді з літака Су-34 над акваторією Чорного моря запустили три КАБи з підвищеною дальністю ураження. Сили протиповітряної оборони збили дві авіабомби, ще одна впала на відкритій місцевості. Руйнувань і постраждалих унаслідок атаки не було.

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Скільки летить балістика з Криму до Одеси

Окупований Крим росіяни використовують для розміщення авіації, безпілотників та ракетних комплексів. Через невелику відстань до Одеси при запуску балістики часу на реагування залишається вкрай мало.

"Тут польотний час складає з Криму для балістики півтори-дві хвилини. Тому з якої саме точки пускати — це не стоїть як критичне питання", — сказав Дмитро Плетенчук.

За його словами, росіяни фактично перетворили окупований півострів на велику військову базу. Там розміщена авіація, звідти запускають балістичні ракети та безпілотники. Дмитро Плетенчук наголосив, що ефективніше знищувати самі засоби, якими росіяни завдають ударів, ніж уже запущені ракети та безпілотники.

"Вбити лучника завжди краще, ніж відбивати його стріли. І про це вже на всіх рівнях каже керівництво нашої країни і військове керівництво. І цю тактику ми з вами спостерігаємо", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Як писали раніше Новини.LIVE днями у Криму українські сили уразили російський "Бастіон". Цей комплекс є носієм ракет "Онікс" та "Циркон", які російські військові використовують для ударів по Україні. Це вже була друга знищена така установка за літо. Наприкінці серпня на тимчасово окупованому півострові Військово-морські сили ЗСУ уразили стартові позиції та місце дислокації берегового ракетного комплексу "Бастіон".