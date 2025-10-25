Відео
Україна
Новини
Загроза для Одещини — Росія тестує нову зброю

Загроза для Одещини — Росія тестує нову зброю

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 16:03
Оновлено: 15:51
Росія застосувала КАБи по Миколаївщині та Одещині
Російський Су-34 в небі. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російська армія випробовує на південних регіонах нову зброю — керовані авіабомби з реактивним двигуном. Вони схожі на крилаті ракети, але значно дешевші у виробництві. Українська ППО виявляє та збиває більшість таких цілей, тому загроза поки що контрольована.

Про це в ефірі "Суспільне. Студія" розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Читайте також:

Випробовування зброї

Ігнат підтвердив, що росіяни використовують керовані авіабомби з реактивним двигуном по Одещині, Миколаївщині та Полтавщині. За його словами, ворог випробовує ці боєприпаси поодинокими пусками, щоб перевірити ефективність і реакцію наших сил.

"Це та сама бомба, випущена з літака Су-34; за параметрами польоту вона схожа на крилату ракету, тому її можна перехоплювати засобами протиповітряної оборони", — сказав Ігнат.

Він також додав, що Повітряне командування "Південь" зафіксувало, як ППО збили дві такі КАБи, а третя впала на відкритій ділянці без постраждалих. Експерти ще встановлюватимуть точний тип боєприпасу. Але вже зараз відомо, що ці КАБи мають більшу дальність ніж звичайні некеровані бомби.

"Який саме це тип — встановлять фахівці", — зазначив Ігнат.

Водночас представник Повітряних сил закликав не піддаватися паніці. Адже наразі ці боєприпаси не створюють критичної загрози, бо їх можна перехоплювати. Він також наголосив, що Росія продовжує вдосконалювати засоби ураження, а Україна разом із партнерами працює над розвитком оборонних технологій. Для цивільного населення головне — виконувати сигнали повітряної тривоги і йти в укриття. Про подальші деталі щодо типу застосованих КАБів та заходів ППО повідомлять після додаткових перевірок.

Нагадаємо, ми повідомляли, про те, яку загрозу Одещині несуть нові КАБи росіян. Також ми писали, що Миколаївщина розробила способи захисту від авіабомб.

Одеса Одеська область Новини Одеси літаки авіація авіабомба Авіаудар
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
