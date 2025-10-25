КАБи над Одещиною — ризики, характеристики та захист

Російський літак та КАБ на аеродромі. Фото ілюстративне: росЗМІ

Окупанти почали атакувати Одещину керованими авіабомбами (КАБ). Раніше такі боєприпаси вже застосовували на Миколаївщині, у Полтаві та на Харківщині. Протиповітряна оборона збила дві КАБи, ще одна впала на відкритій місцевості без постраждалих. Це може стати новим викликом доя регіону, але й протидія йому вже працює.

Про це в ефірі каналу "Апостроф TV" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Реклама

Читайте також:

Нова загроза

Учора по Одещині випустили кілька керованих авіабомб, які скидали з тактичної авіації, зокрема з літаків Су-34. Це не перший випадок їхнього використання в Україні — перед тим схожі удари фіксували на Миколаївщині, у Полтаві та біля Лозової. З трьох атакованих боєприпасів дві були збиті силами протиповітряної оборони. Ще одна КАБ впала на відкритій ділянці — руйнувань і постраждалих немає.

"Головний результат — з трьох два збито. Сподіваємося, ворогу не вдасться щонайшвидше вдосконалити ці крилаті ракети", — зазначив Братчук.

Чим небезпечні КАБи

За словами речника УДА — це реактивні боєприпаси з керуванням і підвищеною дальністю. Їхня середня дистанція польоту — близько 120–180 км, максимальна — до приблизно 193 км. Бойова частина оцінюється фахівцями приблизно в100 кг. За характером це дешевший аналог крилатої ракети — простіший у виробництві й доступніший на ринку.

"Для цивільних людей важливо виконувати сигнали повітряної тривоги і йти в укриття, щоб убезпечити своє життя", — наголосив Братчук.

Через простоту і доступність таких боєприпасів ворог може прагнути масових запусків. Водночас в Україні активно працюють над протидією: удосконалюють ППО, розробляють дрони-перехоплювачі і координують заходи з партнерами по НАТО. Частина розробок уже тестується, частина — засекречена.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, які наслідки були на Одещині після першої атаки КАБом. Також ми писали, що на Миколаївщині вже знайшли способ боротися з авіабомбами.