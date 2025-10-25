КАБы над Одесской областью — риски, характеристики и защита

Российский самолет и КАБ на аэродроме. Фото иллюстративное: росСМИ

Оккупанты начали атаковать Одесскую область управляемыми авиабомбами (КАБ). Ранее такие боеприпасы уже применяли на Николаевщине, в Полтаве и на Харьковщине. Противовоздушная оборона сбила две КАБы, еще одна упала на открытой местности без пострадавших. Это может стать новым вызовом для региона, но и противодействие ему уже работает.

Об этом в эфире канала "Апостроф TV" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Новая угроза

Вчера по Одесской области выпустили несколько управляемых авиабомб, которые сбрасывали с тактической авиации, в частности с самолетов Су-34. Это не первый случай их использования в Украине — перед тем похожие удары фиксировали на Николаевщине, в Полтаве и возле Лозовой. Из трех атакованных боеприпасов две были сбиты силами противовоздушной обороны. Еще одна КАБ упала на открытом участке — разрушений и пострадавших нет.

"Главный результат — из трех два сбиты. Надеемся, врагу не удастся как можно быстрее усовершенствовать эти крылатые ракеты", — отметил Братчук.

Чем опасны КАБы

По словам спикера УДА — это реактивные боеприпасы с управлением и повышенной дальностью. Их средняя дистанция полета — около 120-180 км, максимальная — до примерно 193 км. Боевая часть оценивается специалистами примерно в 100 кг. По характеру это более дешевый аналог крылатой ракеты — проще в производстве и доступнее на рынке.

"Для гражданских людей важно выполнять сигналы воздушной тревоги и идти в укрытие, чтобы обезопасить свою жизнь", — подчеркнул Братчук.

Из-за простоты и доступности таких боеприпасов враг может стремиться к массовым запускам. В то же время в Украине активно работают над противодействием: совершенствуют ПВО, разрабатывают дроны-перехватчики и координируют мероприятия с партнерами по НАТО. Часть разработок уже тестируется, часть — засекречена.

Напомним, мы сообщали о том, какие последствия были в Одесской области после первой атаки КАБом. Также мы писали, что на Николаевщине уже нашли способ бороться с авиабомбами.