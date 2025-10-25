Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Удар КАБом — к чему готовиться Одесской области

Удар КАБом — к чему готовиться Одесской области

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 14:04
обновлено: 14:25
КАБы над Одесской областью — риски, характеристики и защита
Российский самолет и КАБ на аэродроме. Фото иллюстративное: росСМИ

Оккупанты начали атаковать Одесскую область управляемыми авиабомбами (КАБ). Ранее такие боеприпасы уже применяли на Николаевщине, в Полтаве и на Харьковщине. Противовоздушная оборона сбила две КАБы, еще одна упала на открытой местности без пострадавших. Это может стать новым вызовом для региона, но и противодействие ему уже работает.

Об этом в эфире канала "Апостроф TV" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Реклама
Читайте также:

Новая угроза

Вчера по Одесской области выпустили несколько управляемых авиабомб, которые сбрасывали с тактической авиации, в частности с самолетов Су-34. Это не первый случай их использования в Украине — перед тем похожие удары фиксировали на Николаевщине, в Полтаве и возле Лозовой. Из трех атакованных боеприпасов две были сбиты силами противовоздушной обороны. Еще одна КАБ упала на открытом участке — разрушений и пострадавших нет.

"Главный результат — из трех два сбиты. Надеемся, врагу не удастся как можно быстрее усовершенствовать эти крылатые ракеты", — отметил Братчук.

Чем опасны КАБы

По словам спикера УДА — это реактивные боеприпасы с управлением и повышенной дальностью. Их средняя дистанция полета — около 120-180 км, максимальная — до примерно 193 км. Боевая часть оценивается специалистами примерно в 100 кг. По характеру это более дешевый аналог крылатой ракеты — проще в производстве и доступнее на рынке.

"Для гражданских людей важно выполнять сигналы воздушной тревоги и идти в укрытие, чтобы обезопасить свою жизнь", — подчеркнул Братчук.

Из-за простоты и доступности таких боеприпасов враг может стремиться к массовым запускам. В то же время в Украине активно работают над противодействием: совершенствуют ПВО, разрабатывают дроны-перехватчики и координируют мероприятия с партнерами по НАТО. Часть разработок уже тестируется, часть — засекречена.

Напомним, мы сообщали о том, какие последствия были в Одесской области после первой атаки КАБом. Также мы писали, что на Николаевщине уже нашли способ бороться с авиабомбами.

Одесса Одесская область угрозы Новости Одессы атака авиабомба
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации