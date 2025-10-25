Видео
Україна
Одесса Угроза для Одесской области — Россия тестирует новое оружие

Угроза для Одесской области — Россия тестирует новое оружие

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 16:03
обновлено: 15:51
Россия применила КАБы по Николаевской и Одесской областям
Российский Су-34 в небе. Фото иллюстративное: росСМИ

Российская армия испытывает на южных регионах новое оружие — управляемые авиабомбы с реактивным двигателем. Они похожи на крылатые ракеты, но значительно дешевле в производстве. Украинская ПВО обнаруживает и сбивает большинство таких целей, поэтому угроза пока контролируемая.

Об этом в эфире "Суспільне. Студия" рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Испытания оружия

Испытания оружия

Игнат подтвердил, что россияне используют управляемые авиабомбы с реактивным двигателем по Одесской, Николаевской и Полтавской областям. По его словам, враг испытывает эти боеприпасы одиночными пусками, чтобы проверить эффективность и реакцию наших сил.

"Это та самая бомба, выпущенная из самолета Су-34; по параметрам полета она похожа на крылатую ракету, поэтому ее можно перехватывать средствами противовоздушной обороны", — сказал Игнат.

Он также добавил, что Воздушное командование "Юг" зафиксировало, как ПВО сбили две такие КАБы, а третья упала на открытом участке без пострадавших. Эксперты еще будут устанавливать точный тип боеприпаса. Но уже сейчас известно, что эти КАБы имеют большую дальность чем обычные неуправляемые бомбы.

"Какой именно это тип — установят специалисты", — отметил Игнат.

В то же время представитель Воздушных сил призвал не поддаваться панике. Ведь сейчас эти боеприпасы не создают критической угрозы, потому что их можно перехватывать. Он также отметил, что Россия продолжает совершенствовать средства поражения, а Украина вместе с партнерами работает над развитием оборонных технологий. Для гражданского населения главное — выполнять сигналы воздушной тревоги и идти в укрытие. О дальнейших деталях относительно типа примененных КАБов и мер ПВО сообщат после дополнительных проверок.

Напомним, мы сообщали, о том, какую угрозу Одесской области несут новые КАБы россиян. Также мы писали, что Николаевщина разработала способы защиты от авиабомб.

Одесса Одесская область Новости Одессы самолеты авиация авиабомба Авиаудар
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
