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Главная Одесса Как выглядит Затока на Одесчине: кадры с рынка на Лиманской

Как выглядит Затока на Одесчине: кадры с рынка на Лиманской

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 13:20
Как выглядит Затока на Одесчине: кадры с рынка на Лиманской
Станция Лиманская в Затоке Одесской области. Фото иллюстративное: hutorokzatoka

В сети появились свежие кадры со станции Лиманская в Затоке Одесской области. На видео видно, что в курортном поселке работают рынок, открыты магазины и аптеки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пользователей соцсетей.

Что работает в Затоке на станции Лиманская

На опубликованных кадрах видны торговые ряды, где продают овощи, фрукты, одежду, обувь, хозяйственные товары и пляжные принадлежности. Помимо рынка, на кадрах можно увидеть работу аптек и небольших магазинов. Вдоль торговой улицы открыты продуктовые точки, магазины с товарами для отдыха и другие заведения, которые обслуживают местных жителей и отдыхающих.

Что известно о станции Лиманская в Затоке

Станция Лиманская является одной из самых посещаемых частей Затоки. Именно здесь традиционно расположены рынок, магазины, аптеки, базы отдыха и жилой сектор. До полномасштабной войны этот район был одним из центров курортной жизни поселка. Несмотря на ограничения, связанные с безопасностью, часть местного бизнеса продолжает работать и в 2026 году.

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Обстрелы Затоки во время войны

Отметим, что Затока стала одним из наиболее пострадавших курортов Одесской области после начала полномасштабного вторжения. Российские войска неоднократно атаковали поселок ракетами, а одной из главных целей был мост через Днестровский лиман, который подвергся серии ударов в 2022 году. Россияне обстреливали и базы отдыха, и жилые дома, и объекты туристической инфраструктуры.

Минная опасность на побережье Затоки

Опасность для людей представляют не только обстрелы. Побережье Черного моря у Затоки остается потенциально опасным из-за морских мин. В июне 2025 года в поселке погибли двое мужчин после взрыва неизвестного предмета во время отдыха у моря. Еще один смертельный случай произошел в августе 2025 года, когда вблизи побережья взорвалась морская мина.

Ранее Новини.LIVE писали, что, несмотря на опасность, в Затоке уже строят новые бассейны и расширяют возможности курорта. Первые предложения по бронированию появились уже в марте. Параллельно туристам предлагают акционные цены на проживание. Сейчас стоимость номеров начинается примерно от 1000 гривен в сутки.

Также Новини.LIVE сообщали, что 11 июня российские войска нанесли ракетный удар по Затоке. Оккупанты ударили по частному сектору, после чего загорелись жилые дома. В результате атаки пострадали двое мужчин.

Новости Одессы Последствия обстрела Одесчины
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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