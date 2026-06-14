Який вигляд має Затока на Одещині: кадри з ринку на Лиманській

Станція Лиманська в Затоці на Одещині. Фото ілюстративне: hutorokzatoka

У мережі оприлюднили свіжі кадри зі станції Лиманська у Затоці на Одещині. На відео видно, що в курортному селищі працюють ринок, відкриті магазини та аптеки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на користувачів соцмереж.

Що працює у Затоці на станції Лиманська

На опублікованих кадрах видно торговельні ряди, де продають овочі, фрукти, одяг, взуття, господарські товари та пляжне приладдя. Окрім ринку, на кадрах можна побачити роботу аптек та невеликих магазинів. Уздовж торговельної вулиці відкриті продуктові точки, крамниці з товарами для відпочинку та інші заклади, які обслуговують місцевих жителів і відпочивальників.

Що відомо про станцію Лиманська у Затоці

Станція Лиманська є однією з найбільш відвідуваних частин Затоки. Саме тут традиційно розташовані ринок, магазини, аптеки, бази відпочинку та житловий сектор. До повномасштабної війни цей район був одним із центрів курортного життя селища. Попри безпекові обмеження, частина місцевого бізнесу продовжує працювати й у 2026 році.

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Обстріли Затоки під час війни

Зазначимо, що Зтока стала одним із найбільш постраждалих курортів Одещини після початку повномасштабного вторгнення. Російські війська неодноразово атакували селище ракетами, а однією з головних цілей був міст через Дністровський лиман, який зазнав серії ударів у 2022 році. Росіяни обстрілювали і бази відпочинку, і житлові будинки, і об'єкти туристичної інфраструктури.

Мінна небезпека на узбережжі Затоки

Небезпеку для людей становлять не лише обстріли. Узбережжя Чорного моря біля Затоки залишається потенційно небезпечним через морські міни. У червні 2025 року в селищі загинули двоє чоловіків після вибуху невідомого предмета під час відпочинку біля моря. Ще один смертельний випадок стався в серпні 2025 року, коли поблизу узбережжя здетонувала морська міна.

Раніше Новини.LIVE писали, що попри небезпеку у Затоці вже будують нові басейни та розширюють можливості для курорту. Перші пропозиції бронювання з’явилися вже у березні. Паралельно туристам пропонують акційні ціни на проживання. Наразі вартість номерів стартує приблизно від 1000 гривень за добу.

Також Новини.LIVE повідомляли, що російські війська 11 червня завдали ракетного удару по Затоці. Окупанти вдарили по приватному сектору, після чого спалахнули житлові будинки. Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків.