Россия стягивает боновые заграждения к Керченскому мосту

Керченский мост. Фото: censor.net

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

У северной части Керченского моста со стороны Черного моря РФ установила 17 барж боновых заграждений. Это искусственные препятствия, которые перекрывают судоходный участок для управления или блокировки навигации.

Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", ссылаясь на данные со спутников.

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Еще в октябре таких барж возле Керченского моста было 36, но мощные штормы разбросали их по акватории. Но с конца прошлого года Россия вновь начала восстанавливать эти защитные сооружения. Это связано прежде всего с тем, что РФ опасается массированных атак украинских дронов на Керченский мост.

Керченский мост со спутника. Фото: телеграм канал "Крымский ветер"

Напомним, недавно мы писали об угрозе теневого флота РФ для Украины и Европы, а также о том на какой срок ЕС усилил санкции против России.