Россия стягивает боновые заграждения к Керченскому мосту

Керченский мост под угрозой — Россия восстанавливает ограждение
У северной части Керченского моста со стороны Черного моря РФ установила 17 барж боновых заграждений. Это искусственные препятствия, которые перекрывают судоходный участок для управления или блокировки навигации.
Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", ссылаясь на данные со спутников.
РФ опасается удара
Еще в октябре таких барж возле Керченского моста было 36, но мощные штормы разбросали их по акватории. Но с конца прошлого года Россия вновь начала восстанавливать эти защитные сооружения. Это связано прежде всего с тем, что РФ опасается массированных атак украинских дронов на Керченский мост.
Напомним, недавно мы писали об угрозе теневого флота РФ для Украины и Европы, а также о том на какой срок ЕС усилил санкции против России.
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