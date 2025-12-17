Ханука в Одесі 2025 - традиции и истории женщин еврейской общины

Раввин зажигает свечи меноры. Фото: Новини.LIVE

Иудеи всего мира отмечают Хануку — праздник света, чистоты и победы в войне между святостью и нечистотой. Его отмечают с 14 до 22 декабря. Женщины еврейской общины в Одессе торжественно отметили Хануку совместной встречей, посвященной традициям, воспитанию детей и поиску внутреннего света в условиях войны. Празднование объединило несколько поколений — от самых молодых до старших членов общины — и стало пространством для молитвы, обучения, творчества и искреннего общения.

Почему именно в этот период праздник света приобретает особый символизм и как еврейские традиции помогают сохранять надежду и единство, журналисты Новини.LIVE спросили у участниц общины Хабад в Одессе.

Празднование Хануки в Одессе

В дни, когда Одесса живет между тревогами, отключениями света и постоянной неопределенностью, особенно ощущается потребность в тепле — не только физическом, но и внутреннем. Именно такую атмосферу создали женщины еврейской общины, которые собрались вместе, чтобы отпраздновать Хануку. Для них это не просто религиозная дата, а возможность побыть рядом, поговорить о важном и найти покой в общности. Праздник проходил в кругу женщин и детей, с угощениями, творческими активностями и живым общением.

"Сегодня мы собрались с женским коллективом нашей общины. По традиции мы говорим о духовных, насущных вопросах и ищем ответы в Торе. Но сегодня, в честь великого праздника Хануки, мы собрались большим составом, с угощениями и детками, чтобы найти мир друг в друге и в самом празднике", — рассказывает участница общины Хабад в Одессе, Илана Коваленко.

Участница общины Хабад в Одессе, Илана Коваленко о праздновании Хануки. Фото: Новини.LIVE

Такие встречи для женщин общины давно стали частью их жизни. В мирные времена это было пространство для обучения и общения, а теперь — еще и место психологической поддержки. В разговорах часто звучат темы страха, усталости, ответственности за семью и будущее детей. В то же время именно здесь женщины находят силы двигаться дальше.

"В это трудное время именно такие встречи дают нам свет. Возможность собраться, поговорить, найти энергию друг в друге. Ханука — это о надежде на чудо. И мы очень верим, что оно обязательно произойдет, и мир обязательно наступит", — добавляет Илана Коваленко.

Организатор праздника говорит поздравления. Фото: Новини.LIVE

Праздничная программа была наполнена различными активностями. Дети выступали с небольшим концертом, женщины участвовали в мастер-классах по изготовлению ханукальных свечей, фотографировались и просто разговаривали по душам. В Одессу также приехали раввины из других городов, которые говорили о символизме Хануки и важности сохранения традиций. Однако как отмечают участницы, таким коллективом они собираются не только на праздники, а традиционно каждый понедельник. Именно изучение Торы является главным занятием женщин, что помогает им находить ответы в сложных жизненных ситуациях.

"Тора — это инструкция к жизни. Мы покупаем любую вещь и получаем к ней инструкцию. А жизнь нам дали без объяснений. И именно Тора помогает понять, как жить, как действовать и как находить правильные решения", — объясняет Илана Коваленко.

Женщины смотрят поздравления на экране. Фото: Новини.LIVE

Женщина рассказала, что каждый урок — это не просто лекция, а глубокий внутренний процесс. Часто после занятий темы еще долго остаются с участницами, заставляют переосмысливать собственные поступки и взгляды. У каждой — свои вопросы и свои ответы. Но общим остается ощущение, что эти знания помогают пережить сложные периоды. Именно поэтому обучение в общине имеет такой живой отклик.

Почему женщины празднуют отдельно

В иудаизме существует традиция отдельного празднования для женщин и мужчин. Для многих это может выглядеть необычно, но сами участницы объясняют это как часть духовного порядка. Отдельное пространство позволяет сосредоточиться на собственных переживаниях и разговорах. Особенно актуальным это становится во время Хануки — праздника света.

"В иудаизме есть правило: мужчины и женщины празднуют отдельно. Есть определенные законы, например, нельзя танцевать вместе. Но если говорить о Хануке, то сегодня этот праздник чрезвычайно актуален — как победа света над тьмой", — рассказывает участница общины Хабад в Одессе, Нюся Верховская.

Участница общины Хабад в Одессе, Нюся Верховская о традициях Хануки. Фото: Новини.LIVE

Женщины отмечают, что символизм Хануки сегодня ощущается особенно остро — когда в городе часами нет электричества, а люди буквально живут при свечах. В такой реальности история о маленьком огоньке, который не угасает, перестает быть лишь метафорой. Она становится частью повседневного опыта.

Воспитание детей в еврейских семьях

Говоря о воспитании детей, женщины постоянно возвращаются к теме внутреннего света. В условиях войны и постоянного стресса они убеждены: именно внутреннее состояние человека определяет, каким будет его влияние на других. В еврейских семьях стараются не замыкаться только на собственной боли, а наоборот — находить силы помогать, делиться и поддерживать. Особенно это ощутимо для матерей, которые воспитывают нескольких детей и не имеют роскоши долго жалеть себя.

"Нас, в первую очередь, спасет свет внутри. Желание сделать этот мир немного ярче и светлее, помогать другим людям, не думать постоянно о том, как мне плохо именно сейчас. Поделиться чем-то, поддержать, сказать доброе слово. Ну и, конечно, собственные дети. У меня четверо детей, поэтому у меня просто нет возможности долго грустить и жалеть себя", — говорит участница общины Хабад в Одессе, Нюся Верховская.

Женщины на праздновании в Одессе. Фото: Новини.LIVE

По словам женщины, ключевым в воспитании детей она считает не слова, а собственное поведение. Именно поэтому в еврейских семьях большое значение придают личному примеру - в отношении к людям, традициям и жизни в целом. Даже в сложных обстоятельствах родители пытаются показать детям, что мир не сводится только к страху и тревоге. Это формирует внутреннюю опору, которая остается с ребенком на всю жизнь.

"Мои дети уже родились в этой громаде. И в первую очередь — собственный пример. Это лучший педагогический код. Потому что любой ребенок — или твой ученик, или твой собственный — когда видит пример и слышит слова, то пример всегда приживается лучше. А когда одно подкрепляет другое — это вообще двойной удар", — объясняет Нюся Верховская.

Видеозапись поздравления от Равина. Фото: Новини.LIVE

Семейная история Нюси Верховской тесно связана с еврейской общиной Одессы. После распада Советского Союза ее родители стали активной частью сообщества, постепенно возвращаясь к традициям, которые ранее часто оставались лишь на уровне идентичности. В этой семье еврейская культура — не абстрактное понятие, а ежедневная практика. Отец ведет уроки в общине, мать руководит еврейским центром. Сама Нюся много лет работает в музее истории евреев Одессы. Постепенная интеграция в еврейскую жизнь происходила естественно, без резких изменений. Как отмечает женщина, они всегда знали, кем являются, но активно поддерживать традиции начали уже в 1990-х годах. И даже сейчас, несмотря на все вызовы, община пытается сохранять свой уклад жизни и передавать его следующим поколениям.

"Нас так воспитывали. И у меня, и у моего мужа все евреи в семье. Поэтому с самого начала мы так же стараемся воспитывать своих детей. Да, для нас это бывает очень трудно. Но мы хотим, чтобы традиции, чтобы еврейский образ жизни был у них в крови. Тогда с этим гораздо легче жить", — говорит Нюся Верховская.

Женщины в Одесской Синагоге. Фото: Новини.LIVE

Отдельную роль в воспитании детей, по словам женщины, играет сама община. Именно здесь семьи не просто встречаются на праздники, а постоянно общаются, дружат и поддерживают друг друга. Дети растут вместе, видят примеры других семей и постепенно формируют собственное представление о мире. В такой среде традиции не навязываются — они становятся частью повседневной жизни. Важно и то, что в общине уважают личный выбор каждого человека. Никто не принуждает к любви или браку, отмечает Нюся. Если между молодыми людьми возникает симпатия — это естественно поддерживается. Главное, чтобы отношения строились на взаимном уважении и искренности. Именно так, убеждена женщина, формируется здоровое сообщество, в котором традиции живут не из-за принуждения, а из-за желания.

"Семьи общаются, дружат, дети вместе растут. А дальше они уже сами строят свою картинку мира. Никто никого не заставляет ни в любви, ни в браке. Если парень и девушка подходят друг другу, если они нравятся друг другу — то, как говорят, мазл тов (счастливой судьбы), только вперед", — заключает Нюся Верховская.

Дети на праздновании Хануки. Фото: Новини.LIVE

Празднование Хануки в Одессе для женщин еврейской общины — это не только религиозная традиция, но и способ сохранить внутреннее равновесие в сложные времена. Через совместную молитву, обучение, общение и воспитание детей они находят свет, который помогает переживать темноту войны и неопределенности. Именно в единстве общины, любви к детям и вере в чудо женщины видят силу, которая позволяет сохранять надежду и строить будущее даже в самые трудные времена.

