Зажжение ханукии в Одессе после обстрелов - как происходило и что означает

Зажигание свечи меноры. Фото: Новини.LIVE

В Одессе несмотря на сложную ситуацию с электроснабжением состоялось зажжение ханукии в центре города. Символический еврейский обряд провели в то время, когда город переживает последствия массированных обстрелов и блэкаутов.

Журналисты Новини.LIVE побывали на Приморском бульваре и увидели все собственными глазами.

Люди ждут зажжения ханукии. Фото: Новини.LIVE

Зажжение ханукии в Одессе

Зажжение ханукии состоялось на Приморском бульваре после двух подряд ночных атак на инфраструктуру Одессы. Раввин Менди Вольф объяснил, почему мероприятие решили не отменять даже в день блэкаута. По его словам, вся суть Хануки в противостоянии тьме не силой, а светом.

"Ханука — это история о том, что нельзя опускать руки, когда вокруг темно. Темноту невозможно победить силой, но ее можно прогнать даже маленькой свечой. Сегодня, когда у многих одесситов нет света дома, это самый важный момент, чтобы зажечь ханукальные свечи", — сказал раввин.

Люди танцуют. Фото: Новини.LIVE

Он напомнил библейскую историю о Маккавеях, которые, несмотря на малое количество людей и отсутствие ресурсов, не сдались. Тогда одного кувшина масла хватило не на один день, а на восемь.

"Тьму невозможно прогнать силой. Ее можно убрать только светом. Даже одна маленькая свеча способна изменить пространство", — пояснил раввин.

Зажженные свечи на ханукии. Фото: Новини.LIVE

Что означает зажжение ханукии

Он отметил, что именно сейчас, когда во многих домах нет электричества, Ханука приобретает особый смысл. По его словам, не все могут ремонтировать подстанции, но каждый может дать людям поддержку, улыбку и надежду. Он также напомнил, что по традиции ханукию зажигают в течение восьми дней, ежедневно добавляя по одной свече. Это выглядит как символ постепенной победы света.

"Если я не могу восстановить электричество, я могу дать людям улыбку, тепло и веру. Это тоже свет. И именно в такие дни Ханука приобретает настоящий смысл", — добавил Мэнди Вольф.

Люди собрались в центре Одессы на обряд. Фото: Новини.LIVE

После зажжения центральной ханукии участникам раздавали ханукальные наборы со свечами, чтобы каждый мог зажечь свет уже в своем доме. Также угощали традиционными пончиками, которые символизируют чудо масла.

Евреи исполняют свой традиционный танец. Фото: Новини.LIVE

Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в центре Одессы, возле памятника Дюку, традиционно установили ханукальную менору. Также мы писали, какая ситуация в Одессе после обстрелов.