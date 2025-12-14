Запалення ханукії в Одесі після обстрілів — як відбувалося та що означає

Запалення свічки менори. Фото: Новини.LIVE

В Одесі попри складну ситуацію з електропостачанням відбулося запалення ханукії в центрі міста. Символічний єврейський обряд провели в той час, коли місто переживає наслідки масованих обстрілів і блекаутів.

Журналісти Новини.LIVE побували на Приморському бульварі й побачили все на власні очі.

Люди чекають на запалення ханукії. Фото: Новини.LIVE

Запалення ханукії в Одесі

Запалення ханукії відбулося на Приморському бульварі після двох поспіль нічних атак на інфраструктуру Одеси. Рабин Менді Вольф пояснив, чому захід вирішили не скасовувати навіть у день блекауту. За його словами, вся суть Хануки у протистоянні темряві не силою, а світлом.

"Ханука — це історія про те, що не можна опускати руки, коли навколо темно. Темряву неможливо перемогти силою, але її можна прогнати навіть маленькою свічкою. Сьогодні, коли в багатьох одеситів немає світла вдома, це найважливіший момент, щоб запалити ханукальні свічки", — сказав рабин.

Люди танцюють. Фото: Новини.LIVE

Він нагадав біблійну історію про Макавеїв, які, попри малу кількість людей і відсутність ресурсів, не здалися. Тоді одного глечика олії вистачило не на один день, а на вісім.

"Темряву неможливо прогнати силою. Її можна прибрати лише світлом. Навіть одна маленька свічка здатна змінити простір", — пояснив рабин.

Запалені свічки на ханукії. Фото: Новини.LIVE

Що означає запалення ханукії

Він зазначив, що саме зараз, коли у багатьох оселях немає електрики, Ханука набуває особливого змісту. За його словами, не всі можуть ремонтувати підстанції, але кожен може дати людям підтримку, посмішку та надію. Він також нагадав, що за традицією ханукію запалюють протягом восьми днів, щодня додаючи по одній свічці. Це виглядає як символ поступової перемоги світла.

"Якщо я не можу відновити електрику, я можу дати людям посмішку, тепло і віру. Це теж світло. І саме в такі дні Ханука набуває справжнього сенсу", — додав Менді Вольф.

Люди зібралися в центрі Одеси на обряд. Фото: Новини.LIVE

Після запалення центральної ханукії учасникам роздавали ханукальні набори зі свічками, щоб кожен міг запалити світло вже у своєму домі. Також пригощали традиційними пончиками, які символізують диво олії.

Євреї виконують свій традиційний танець. Фото: Новини.LIVE

Люди гуляють в центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у центрі Одеси, біля пам’ятника Дюку, традиційно встановили ханукальну менору. Також ми писали, яка ситуація в Одесі після обстрілів.