Менора в центрі Одеси — як люди сприйняли символ Хануки

Єврейська менора біля Дюка в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У центрі Одеси, біля пам’ятника Дюку, традиційно встановили ханукальну менору. Цей символ лежить в основі єврейського свята, яке триває вісім днів і символізує перемогу світла над темрявою.

Кореспонденти Новини.LIVE запитали перехожих, що вони знають про єврейське свято Ханука і як ставляться до символу, який уже кілька років поспіль з’являється на цій локації.

Реклама

Читайте також:

Що людям відомо про Хануку

Біля Дюка звичний буденний рух: люди прогулюються, фотографуються, хтось зупиняється, щоб подивитися на менору. Для когось це знайомий символ, для інших — річ, про яку майже нічого не відомо. У відповідях одеситів та гостей міста, і спогади про мирне життя, і спокійне прийняття, і відверте зізнання, що про Хануку знають небагато.

Люди гуляють біля менори. Фото: Новини.LIVE

Валентина каже, що це єврейське свято, яке відзначають кілька днів. Вона пригадує, як раніше тут запалювали свічки, були святкові зустрічі, але зізнається, що деталей не пам’ятає.

"Я скажу, що хочеться повернути все, як було. Щоб знову були люди, черги на фунікулер, життя. Не знімати нічого, залишити, як є", — каже Валентина.

Одеситка Тетяна говорить упевненіше. Вона знає, що Ханука — єврейський Новий рік, і зазначає, що менору тут встановлюють не вперше. Для неї це абсолютно нормальна частина міського простору.

"Вони ставлять її вже не перший рік. Прекрасно. Нехай стоїть. У нас же Одеса — багатонаціональне місто", — додає жінка.

Єва зізнається, що про саме свято майже нічого не знає, але зовнішній вигляд менори їй подобається.

"Красиво виглядає, дуже", — каже Єва.

Елементи конструкції. Фото: Новини.LIVE

Гості міста бачать менору вперше

Андрій каже, що давно не був в Одесі й побачив менору вперше. Він чесно визнає, що поки не розуміє її значення, бо не встиг розібратися.

"Немає думки поки, бо я не в курсі", — каже Андрій.

Ще одна одеситка Анна чула про Хануку, але глибше темою не цікавилась. Менору вона ще не встигла добре роздивитися.

"Знаю, що таке свято є, але ще не бачила менору", — відповіла Анна.

Жінки з Харківщини, Галина та Ольга, звертають увагу не стільки на релігійний зміст, скільки на зовнішній вигляд. Вони порівнюють із рідним містом і кажуть, що вдень менора не справляє сильного враження.

"У Харкові ілюмінація красивіша. Може, ввечері буде інакше", — відповіли жінки.

Владислав і Тамара, які приїхали до Одеси на конференцію, зізнаються, що вперше дізналися, що таке менора, вже на місці. Їм цікаво, але виникає логічне запитання.

"Виглядає цікаво, але хочеться розуміти, що вона символізує", — додають люди.

Менора біля Дюка, якого убезпечили піском від російських ударів. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, одесити розповіли які ялинки купляють частіше: живі чи штучні. Також ми повідомляли, що планується на новорічні свята в Одесі.