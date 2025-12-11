Ялинки на Новий рік в Одесі - живі чи штучні, що купують більше

Чоловік несе ялинку. Фото: Новини.LIVE

В Одесі вже запрацювали перші ялинкові базари, і місто поступово занурюється в атмосферу різдвяних свят. Разом із цим повертається й традиційна дилема: придбати живу ялинку чи прикрашати штучну? До того ж ціни на живу ялинку цього року не з дешевих, найменша зелена красуня на базарі стартує від 300 гривень, а сягати така покупка може і до 7000 гривень. Звичайно кожен може обрати на свій гаманець, проте чи актуальна така покупка коли можна придбати одну штучну що відслужить декілька років?

Журналісти Новини.LIVE знаходили відповідь на це питання, на вулицях Одеси.

Штучна ялинка — більш екологічна

Ірина разом із родиною приїхала в Одесу лише на свята, тож питання купівлі живої ялинки для них не настільки актуальне. Жінка пояснює, що вдома давно облаштована власна традиція — щороку діставати з коробки штучне дерево, яке прослужить ще не один сезон. Вона каже, що такий варіант здається їй більш зручним, адже не завжди хочеться витрачати додаткові кошти на живе дерево, яке за кілька тижнів втратить вигляд.

"Вдома у нас штучна ялинка, тому будемо її прикрашати. Жива ялинка це вибір кожного, проте варто берегти природу. Краще вже напевно в горщику купити й нарядити, а потім висадити", — каже Ірина.

Одеситка Ірина про перевагу штучних ялинок. Фото: Новини.LIVE

Віра належить до тих, хто обирає раціональний підхід до новорічних традицій. Вона каже, що вже кілька років поспіль їхня родина перестала купувати живі дерева, адже штучна ялинка служить довго й не приносить шкоди довкіллю. Для неї важливо, що такий вибір допомагає зберігати ліси, а також дозволяє уникнути щорічних витрат у період, коли бюджет і так навантажений.

"У нас є штучна ялинка. Це більш екологічно — не треба вирубувати дерева. Ми маємо діток у сім'ї, вони із задоволенням чекають цього дня, щоб наряджати ялинку", — говорить Віра.

Місцева жителька Віра про сімейну традицію прикрашати ялинку. Фото: Новини.LIVE

Юлія поділяє схожий погляд, проте для неї вирішальним аргументом стала не лише екологія, а й практичність. Вона пояснює, що штучна ялинка — це інвестиція на роки, і кожного грудня вона лише дістає її з коробки, заощаджуючи час і кошти.

"Не плануємо купувати живу, адже вже давно використовуємо штучну. Це зручно, бо можна ставити її кожного року, а також зберігаються живі дерева в природі", — пояснює Юлія.

Одеситка Юлія про збереження природи. Фото: Новини.LIVE

Переваги живої ялинки

Оксана має кардинально інший погляд. Для неї Новий рік неможливо уявити без аромату хвої та ялинкових голочок — саме вони створюють атмосферу, яку не замінить жодна штучна пластикова альтернатива. Жінка наголошує, що в їхній родині ялинка — це не просто декорація, а частина великої родинної традиції, особливо важливої для дітей. Вони щороку разом обирають дерево, несуть його додому, дістають коробки з іграшками та влаштовують своє маленьке сімейне свято.

"Так, плануємо, бо вона надає настрій, та запах справжньої хвої. А штучна ялинка — вона мертва. З дітьми ми завжди наряджаємо живу, тому тільки така", — розповідає Оксана.

Місцева мешканка Оксана про переваги живої ялинки. Фото: Новини.LIVE

Її син Максим теж активно долучається до святкових приготувань. Для нього ялинка асоціюється насамперед із подарунками та довгоочікуваним дивом, яке трапляється щороку. Хлопчик зізнається, що найбільше любить момент прикрашання.

"Дуже подобається мені наряджати ялинку й отримувати подарунки на свята", — додає Максим.

Хлопчик Максим про любов до новорічних свят. Фото: Новини.LIVE

Немає новорічного настрою

Вікторія належить до тих, хто цього року ще не відчув наближення свят. Іноді святковий настрій приходить лише в останні дні перед Новим роком, коли Одеса вже по особливому сяє вогнями, а навколо панує передсвяткова метушня. Тоді й з’являється бажання прикрасити оселю, але зараз Вікторія ще не готова визначитися з вибором.

"Я ще про це взагалі не думала. Не знаю, у мене поки немає настрою на новорічні приготування", — каже Вікторія.

Одеситка Вікторія про відсутність настрою. Фото: Новини.LIVE

Традиції святкування в одеситів дуже різні, і кожна родина обирає ялинку за власними переконаннями — екологічними, чи практичними. Для одних жива ялинка — це символ дитинства і справжнього свята, для інших — зайва трата ресурсів. А хтось просто чекає того моменту, коли святковий настрій нарешті з’явиться. Та незалежно від вибору, одне можна сказати точно: ялинка, якою б вона не була, стане частиною родинного тепла і маленької магії, якої всім так бракує наприкінці року.

Раніше ми писали, про те як виглядає головна ялинка Одеси цього року. А також, про те де провести зимові свята в Одесі.