Ціни на ялинки в Одесі 2025 — скільки коштують звичайні та елітні

Жінки переходять дорогу біля ялинкового базару. Фото: Новини.LIVE

У грудні в Одесі традиційно відкриваються перші ялинкові базари, і вже з перших днів видно, що кожна локація має свої особливості, асортимент і цінову політику. Продавці пропонують як бюджетні варіанти, так і преміальні новорічні дерева, орієнтуючись на різні категорії покупців. Попри загальне зростання вартості товарів та логістики в Україні, більшість торговців намагається стримувати ціни на ялинки в межах, прийнятних для містян. Разом із традиційними соснами й ялинками одеситам пропонують і більш рідкісні варіанти, зокрема імпортні піхти, які вже кілька років формують окремий сегмент "преміум". Усе це створює різноманіття новорічних пропозицій, яке дає можливість обрати дерево на будь-який бюджет.

Журналісти Новини.LIVE пройшлися одразу кількома популярними ялинковими точками — Привозом, районом біля "Таврії" на Маршала та територією біля Сіті-центру — щоб дізнатися, у скільки обійдеться ялинка цього року та як обрати ту, що простоїть до свят.

Ялинки на Привозі

На Привозі сезон новорічної торгівлі традиційно стартує раніше, ніж в інших районах міста. На перехресті Пантелеймонівської та Преображенської вулиць уже стоять перші зелені дерева, а продавці вигадують власні способи привернути увагу покупців. Дехто приходить у костюмах Санта Клаусів, щоб створити святковий настрій та збільшити потік клієнтів.

Асортимент Ялинок на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Ціни на Привозі

Сосна маленька — від 300 грн;

Сосна від одного метру — від 500 грн;

Сосна від двох метрів — від 800 до 2500 грн;

"Ось такі ялинки, зверніть увагу, вони малесенькі, не більше метра. Вони від 350 гривень і вищі. Ми просто тільки заїхали, зараз зробимо гарну вітрину, щоб привертати увагу покупців. У нас все гарно, і ціни будуть найсолодші в місті", — каже продавець Павло.

Продавець Павло про вартість ялинок. Фото: Новини.LIVE

На Привозі торг залишається майже обов’язковою традицією, і продавці самі визнають, що без цього покупцеві складно отримати найвигіднішу пропозицію. Як зазначив Павло вони роблять знижки пенсіонерам, студентам і молодим парам — кажуть, що це їхній "святковий бонус".

Ялинки на Таїрова

Біля "Таврії В" що на перехресті проспекту Небесної Сотні та проспекту Князя Ярослава Мудрого — продавці працюють уже роками, і покупці добре знають їхні точки. Саме це створює довіру між клієнтами та продавцем, який щороку привозить ялинки з Тернопільщини. Пан Іван, який працює тут разом із сином, розповідає, що цього року логістика подорожчала, але вони тримають та не піднімають ціни, щоб піти на зустріч людям. Коли люди зараз уважно рахують витрати, для них важливіше зберегти клієнтів. В асортименті пана Івана різні види ялинок, включно з ексклюзивною плетеною ялинкою з Карпат, на яку одразу звертають увагу. Продавець пояснює, що це ручна робота й зазвичай такі деревця купують ті, хто хоче щось незвичне. Асортимент, як завжди, різноманітний і сформований з урахуванням різних уподобань.

Асортимент ялинкових дерев. Фото: Новини.LIVE

Ціни на Таїрова

Ялинка до метра — від 500 грн;

Сосна маленька — від 400 до 600 гривень (залежно від розміру та пишності);

Сосна велика — від 800 до 3 000 гривень.

"Цього року, не дуже сильно помінялися ціни відносно минулого. Менші ялинки до метра, можна і за п'ятсот гривень придбати. Так, в принципі, як було минулого року", — пояснює Іван.

Продавець ялинок Іван. Фото: Новини.LIVE

Одним із питань, яке часто ставлять покупці, є наявність офіційних документів на деревця. Коли помічають, що на ялинках немає звичних чіпів, одразу починають перепитувати. Пан Іван спокійно пояснює, що ці дерева виросли не в лісгоспах, а на фермерських угіддях, де вони з’явилися як самосів. На таких землях фермери мають право зрізати деревця без спеціальних чіпів, бо це не є лісовим фондом. Він наголошує, що це цілком законно і підтверджується постановою Кабміну.

"Це фермерське господарство, які орендують землі. У них на полях засіваються зернові, а там росте самосів, і вони мають право його вирізати. Є постанова Кабінету міністрів, що можна торгувати в такому випадку. Якщо ялинки чи сосна з лісових господарств — там обов'язково мають бути чіпи", — додає Іван.

Працівники на ялинковому базарі. Фото: Новини.LIVE

Як обрати ялинку, щоб вона не осипалась

Багато одеситів купують ялинку за кілька тижнів до Нового року, і природно виникає питання: як обрати ту, що не осиплеться ще до свят? Продавці радять не лише дивитися на загальний вигляд дерева, а й торкатися хвої, перевіряти пружність та колір. Важливо звернути увагу на стовбур — якщо на ньому є біла смола, це ознака того, що дерево було зрізане давно. Також варто звернути увагу на аромат: свіжа сосна чи ялина має характерний запах, який легко розпізнати. Саме такі прості критерії допомагають швидко відрізнити якісне дерево від залежаного. Пан Іван, який уже багато років продає ялинки, показує, як правильно оглядати деревце. Він бере ялинку за верхівку і легенько струшує її: якщо голки не падають, значить дерево свіже.

"Якщо вона не сиплеться, зелені ці голочки — значить свіжа ялинка. І якщо не має на стволах живиці — це смола. Якщо є біла смола — значить, зрізана давно. Так можна визначити, чи вона не стара і не пересушена", — пояснює Іван.

Ялинковий базар в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Преміум-ялинки біля Сіті-центру

Локація біля Сіті-центру виглядає зовсім інакше — тут торгують переважно дорогими та імпортними деревами. Високі, а їхня форма майже ідеальна — рівна, симетрична та надзвичайно густа. Це одразу створює відчуття "преміум-категорії". Продавці зазначають, що ці дерева вирощені у спеціальних розсадниках у Данії та Австрії, де за ними ретельно доглядають. І саме тому їх вартість значно вища, ніж у традиційних українських сосен чи ялин.

Цінник на ялинку. Фото: Новини.LIVE

Ціни біля Сіті-центру

Ялинка маленька — від 2000 грн;

Вінок на двері — від 1000 грн

Ялинка від одного метру — від 3000 грн;

Ялинка від двох метрів — від 6000 — 7000 грн;

"Цього року зросли ціни на все — інфляція, війна. Якщо брати ялинки у півтора метра у тому році 2,300–2,400, у цьому — вже 2,600. Тобто плюс 300–400 гривень на кожній виходить в середньому", — каже продавець Василь.

Продавець ялинок Василь. Фото: Новини.LIVE

Коли мова заходить про вибір дерева, продавець підкреслює: усе залежить від індивідуального смаку. Хтось віддає перевагу запаху сосни, хтось хоче класичну ялинку, а хтось обирає піхту, яка дорожча, але значно довше тримає форму. Василь також додає кілька порад: не ставити дерево біля батареї, чи тепла. Краще надати перевагу більш прохолодному місцю, тоді ваша ялинка точно достоїть до нового року.

