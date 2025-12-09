Цены на елки в Одессе 2025 — сколько стоят обычные и элитные

Женщины переходят дорогу возле елочного базара. Фото: Новини.LIVE

В декабре в Одессе традиционно открываются первые елочные базары, и уже с первых дней видно, что каждая локация имеет свои особенности, ассортимент и ценовую политику. Продавцы предлагают как бюджетные варианты, так и премиальные новогодние деревья, ориентируясь на разные категории покупателей. Несмотря на общий рост стоимости товаров и логистики в Украине, большинство торговцев пытается сдерживать цены на елки в пределах, приемлемых для горожан. Вместе с традиционными соснами и елками одесситам предлагают и более редкие варианты, в частности импортные пихты, которые уже несколько лет формируют отдельный сегмент "премиум". Все это создает многообразие новогодних предложений, которое дает возможность выбрать дерево на любой бюджет.

Журналисты Новини.LIVE прошлись сразу по нескольким популярным елочным точкам — Привозу, району возле "Таврии" на Маршала и территории возле Сити-центра — чтобы узнать, во сколько обойдется елка в этом году и как выбрать ту, что простоит до праздников.

Елки на Привозе

На Привозе сезон новогодней торговли традиционно стартует раньше, чем в других районах города. На перекрестке Пантелеймоновской и Преображенской улиц уже стоят первые зеленые деревья, а продавцы придумывают собственные способы привлечь внимание покупателей. Некоторые приходят в костюмах Санта Клаусов, чтобы создать праздничное настроение и увеличить поток клиентов.

Ассортимент Елок на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Цены на Привозе

Сосна маленькая — от 300 грн;

Сосна от одного метра — от 500 грн;

Сосна от двух метров — от 800 до 2500 грн;

"Вот такие елки, обратите внимание, они маленькие, не более метра. Они от 350 гривен и выше. Мы просто только заехали, сейчас сделаем хорошую витрину, чтобы привлекать внимание покупателей. У нас все красиво, и цены будут самые сладкие в городе", — говорит продавец Павел.

Продавец Павел о стоимости елок. Фото: Новини.LIVE

На Привозе торг остается почти обязательной традицией, и продавцы сами признают, что без этого покупателю сложно получить самое выгодное предложение. Как отметил Павел они делают скидки пенсионерам, студентам и молодым парам — говорят, что это их "праздничный бонус".

Елки на Таирова

У "Таврии В" что на перекрестке проспекта Небесной Сотни и проспекта Князя Ярослава Мудрого — продавцы работают уже годами, и покупатели хорошо знают их точки. Именно это создает доверие между клиентами и продавцом, который ежегодно привозит елки с Тернопольщины. Пан Иван, который работает здесь вместе с сыном, рассказывает, что в этом году логистика подорожала, но они держат и не поднимают цены, чтобы пойти навстречу людям. Когда люди сейчас внимательно считают расходы, для них важнее сохранить клиентов. В ассортименте господина Ивана различные виды елок, включая эксклюзивную плетеную елку из Карпат, на которую сразу обращают внимание. Продавец объясняет, что это ручная работа и обычно такие деревца покупают те, кто хочет что-то необычное. Ассортимент, как всегда, разнообразный и сформирован с учетом различных предпочтений.

Ассортимент елочных деревьев. Фото: Новини.LIVE

Цены на Таирова

Елка до метра — от 500 грн;

Сосна маленькая — от 400 до 600 гривен (в зависимости от размера и пышности);

Сосна большая — от 800 до 3 000 гривен.

"В этом году, не очень сильно поменялись цены относительно прошлого. Меньшие елки до метра, можно и за пятьсот гривен приобрести. Так, в принципе, как было в прошлом году", — объясняет Иван.

Продавец елок Иван. Фото: Новини.LIVE

Одним из вопросов, который часто задают покупатели, является наличие официальных документов на деревца. Когда замечают, что на елках нет привычных чипов, сразу начинают переспрашивать. Пан Иван спокойно объясняет, что эти деревья выросли не в лесхозах, а на фермерских угодьях, где они появились как самосев. На таких землях фермеры имеют право срезать деревца без специальных чипов, потому что это не является лесным фондом. Он отмечает, что это вполне законно и подтверждается постановлением Кабмина.

"Это фермерское хозяйство, которые арендуют земли. У них на полях засеваются зерновые, а там растет самосев, и они имеют право его вырезать. Есть постановление Кабинета министров, что можно торговать в таком случае. Если елки или сосна из лесных хозяйств — там обязательно должны быть чипы", — добавляет Иван.

Работники на елочном базаре. Фото: Новини.LIVE

Как выбрать елку, чтобы она не осыпалась

Многие одесситы покупают елку за несколько недель до Нового года, и естественно возникает вопрос: как выбрать ту, которая не осыплется еще до праздников? Продавцы советуют не только смотреть на общий вид дерева, но и касаться хвои, проверять упругость и цвет. Важно обратить внимание на ствол — если на нем есть белая смола, это признак того, что дерево было срезано давно. Также стоит обратить внимание на аромат: свежая сосна или ель имеет характерный запах, который легко распознать. Именно такие простые критерии помогают быстро отличить качественное дерево от залежалого. Пан Иван, который уже много лет продает елки, показывает, как правильно осматривать деревце. Он берет елку за верхушку и легонько встряхивает ее: если иголки не падают, значит дерево свежее.

"Если она не сыпется, зеленые эти иголочки — значит свежая елка. И если нет на стволах живицы — это смола. Если есть белая смола — значит, срезана давно. Так можно определить, не старая ли она и не пересушенная", — объясняет Иван.

Елочный базар в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Премиум-елки возле Сити-центра

Локация возле Сити-центра выглядит совсем иначе — здесь торгуют преимущественно дорогими и импортными деревьями. Высокие, а их форма почти идеальная — ровная, симметричная и очень густая. Это сразу создает ощущение "премиум-категории". Продавцы отмечают, что эти деревья выращены в специальных питомниках в Дании и Австрии, где за ними тщательно ухаживают. И именно поэтому их стоимость значительно выше, чем у традиционных украинских сосен или елей.

Ценник на елку. Фото: Новини.LIVE

Цены возле Сити-центра

Елка маленькая — от 2000 грн;

Венок на дверь — от 1000 грн

Елка от одного метра — от 3000 грн;

Елка от двух метров — от 6000 — 7000 грн;

"В этом году выросли цены на все — инфляция, война. Если брать елки в полтора метра в том году 2,300-2,400, в этом — уже 2,600. То есть плюс 300-400 гривен на каждой получается в среднем", — говорит продавец Василий.

Продавец елок Василий. Фото: Новини.LIVE

Когда речь заходит о выборе дерева, продавец подчеркивает: все зависит от индивидуального вкуса. Кто-то предпочитает запах сосны, кто-то хочет классическую елку, а кто-то выбирает пихту, которая дороже, но значительно дольше держит форму. Василий также добавляет несколько советов: не ставить дерево возле батареи, или тепла. Лучше отдать предпочтение более прохладному месту, тогда ваша елка точно достоит до нового года.

