Елки на Новый год в Одессе - живые или искусственные, покупающие больше

Мужчина несет елку. Фото: Новини.LIVE

В Одессе уже заработали первые елочные базары, и город постепенно погружается в атмосферу рождественских праздников. Вместе с этим возвращается и традиционная дилемма: приобрести живую елку или украшать искусственную? К тому же цены на живую елку в этом году не из дешевых, самая маленькая зеленая красавица на базаре стартует от 300 гривен, а достигать такая покупка может и до 7000 гривен. Конечно, каждый может выбрать на свой кошелек, однако актуальна ли такая покупка когда можно приобрести одну искусственную что отслужит несколько лет?

Журналисты Новини.LIVE находили ответ на этот вопрос, на улицах Одессы.

Искусственная елка — более экологична

Ирина вместе с семьей приехала в Одессу только на праздники, поэтому вопрос покупки живой елки для них не столь актуален. Женщина объясняет, что дома давно обустроена собственная традиция — ежегодно доставать из коробки искусственное дерево, которое прослужит еще не один сезон. Она говорит, что такой вариант кажется ей более удобным, ведь не всегда хочется тратить дополнительные средства на живое дерево, которое через несколько недель потеряет вид.

"Дома у нас искусственная елка, поэтому будем ее украшать. Живая елка это выбор каждого, однако стоит беречь природу. Лучше уж наверняка в горшке купить и нарядить, а потом высадить", — говорит Ирина.

Одесситка Ирина о преимуществе искусственных елок. Фото: Новини.LIVE

Вера относится к тем, кто выбирает рациональный подход к новогодним традициям. Она говорит, что уже несколько лет подряд их семья перестала покупать живые деревья, ведь искусственная елка служит долго и не приносит вреда окружающей среде. Для нее важно, что такой выбор помогает сохранять леса, а также позволяет избежать ежегодных расходов в период, когда бюджет и так нагружен.

"У нас есть искусственная елка. Это более экологично — не надо вырубать деревья. У нас есть дети в семье, они с удовольствием ждут этого дня, чтобы наряжать елку", — говорит Вера.

Местная жительница Вера о семейной традиции украшать елку. Фото: Новини.LIVE

Юлия разделяет похожую точку зрения, однако для нее решающим аргументом стала не только экология, но и практичность. Она объясняет, что искусственная елка — это инвестиция на годы, и каждый декабрь она только достает ее из коробки, экономя время и средства.

"Не планируем покупать живую, ведь уже давно используем искусственную. Это удобно, потому что можно ставить ее каждый год, а также сохраняются живые деревья в природе", — объясняет Юлия.

Одесситка Юлия о сохранении природы. Фото: Новини.LIVE

Преимущества живой елки

Оксана имеет кардинально другой взгляд. Для нее Новый год невозможно представить без аромата хвои и елочных иголочек — именно они создают атмосферу, которую не заменит ни одна искусственная пластиковая альтернатива. Женщина отмечает, что в их семье елка — это не просто декорация, а часть большой семейной традиции, особенно важной для детей. Они ежегодно вместе выбирают дерево, несут его домой, достают коробки с игрушками и устраивают свой маленький семейный праздник.

"Да, планируем, потому что она придает настроение, и запах настоящей хвои. А искусственная елка — она мертвая. С детьми мы всегда наряжаем живую, поэтому только такая", — рассказывает Оксана.

Местная жительница Оксана о преимуществах живой елки. Фото: Новини.LIVE

Ее сын Максим тоже активно приобщается к праздничным приготовлениям. Для него елка ассоциируется прежде всего с подарками и долгожданным чудом, которое случается каждый год. Мальчик признается, что больше всего любит момент украшения.

"Очень нравится мне наряжать елку и получать подарки на праздники", — добавляет Максим.

Мальчик Максим о любви к новогодним праздникам, Фото: Новини.LIVE

Нет новогоднего настроения

Виктория относится к тем, кто в этом году еще не почувствовал приближение праздников. Иногда праздничное настроение приходит только в последние дни перед Новым годом, когда Одесса уже по-особому сияет огнями, а вокруг царит предпраздничная суета. Тогда и появляется желание украсить дом, но сейчас Виктория еще не готова определиться с выбором.

"Я еще об этом вообще не думала. Не знаю, у меня пока нет настроения на новогодние приготовления", — говорит Виктория.

Одесситка Виктория об отсутствии настроения. Фото: Новини.LIVE

Традиции празднования у одесситов очень разные, и каждая семья выбирает елку по собственным убеждениям — экологическим или практическим. Для одних живая елка — это символ детства и настоящего праздника, для других — лишняя трата ресурсов. А кто-то просто ждет того момента, когда праздничное настроение наконец появится. Но независимо от выбора, одно можно сказать точно: елка, какой бы она ни была, станет частью семейного тепла и маленькой магии, которой всем так не хватает в конце года.

