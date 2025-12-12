Менора в центре Одессы - как люди восприняли символ Хануки - как это произошло

Еврейская менора возле Дюка в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В центре Одессы, возле памятника Дюку, традиционно установили ханукальную менору. Этот символ лежит в основе еврейского праздника, который длится восемь дней и символизирует победу света над тьмой.

Корреспонденты Новини.LIVE спросили прохожих, что они знают о еврейском празднике Ханука и как относятся к символу, который уже несколько лет подряд появляется на этой локации.

Реклама

Читайте также:

Что людям известно о Хануке

Возле Дюка привычное будничное движение: люди прогуливаются, фотографируются, кто-то останавливается, чтобы посмотреть на менору. Для кого-то это знакомый символ, для других — вещь, о которой почти ничего не известно. В ответах одесситов и гостей города, и воспоминания о мирной жизни, и спокойное принятие, и откровенное признание, что о Хануке знают немного.

Люди гуляют возле меноры. Фото: Новини.LIVE

Валентина говорит, что это еврейский праздник, который отмечают несколько дней. Она вспоминает, как раньше здесь зажигали свечи, были праздничные встречи, но признается, что деталей не помнит.

"Я скажу, что хочется вернуть все, как было. Чтобы снова были люди, очереди на фуникулер, жизнь. Не снимать ничего, оставить, как есть", — говорит Валентина.

Одесситка Татьяна говорит более уверенно. Она знает, что Ханука — еврейский Новый год, и отмечает, что менору здесь устанавливают не впервые. Для нее это абсолютно нормальная часть городского пространства.

"Они ставят ее уже не первый год. Прекрасно. Пусть стоит. У нас же Одесса — многонациональный город", — добавляет женщина.

Ева признается, что о самом празднике почти ничего не знает, но внешний вид меноры ей нравится.

"Красиво выглядит, очень", — говорит Ева.

Элементы конструкции. Фото: Новини.LIVE

Гости города видят менору впервые

Андрей говорит, что давно не был в Одессе и увидел менору впервые. Он честно признает, что пока не понимает ее значение, потому что не успел разобраться.

"Нет мысли пока, потому что я не в курсе", — говорит Андрей.

Еще одна одесситка Анна слышала о Хануке, но глубже темой не интересовалась. Менору она еще не успела хорошо рассмотреть.

"Знаю, что такой праздник есть, но еще не видела менору", — ответила Анна.

Женщины из Харьковской области, Галина и Ольга, обращают внимание не столько на религиозное содержание, сколько на внешний вид. Они сравнивают с родным городом и говорят, что днем менора не производит сильного впечатления.

"В Харькове иллюминация красивее. Может, вечером будет иначе", — ответили женщины.

Владислав и Тамара, которые приехали в Одессу на конференцию, признаются, что впервые узнали, что такое менора, уже на месте. Им интересно, но возникает логичный вопрос.

"Выглядит интересно, но хочется понимать, что она символизирует", — добавляют люди.

Менора возле Дюка, который обезопасили песком от российских ударов. Фото: Новини.LIVE

Напомним, одесситы рассказали какие елки покупают чаще: живые или искусственные. Также мы сообщали, что планируется на новогодние праздники в Одессе.