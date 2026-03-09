День рождения Тараса Шевченко — что знают о Кобзаре одесситы

Кобзарь в памяти одесситов, что горожане знают о Шевченко
9 марта для украинцев имеет особое значение — именно в этот день родился поэт, художник и мыслитель Тарас Шевченко, ставший одним из главных символов национальной идентичности. Его имя давно ассоциируется с украинской культурой и историей. С произведениями Шевченко большинство знакомится еще в школьные годы, однако со временем воспоминания о прочитанных стихах и изученных произведениях у каждого остаются разными.
Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, что они сегодня помнят о Кобзаре и какие его произведения могут вспомнить.
Тарас Шевченко
Многие горожане прежде всего говорят о значении Шевченко для украинской истории и культуры. Для многих он остается фигурой, с которой фактически начинается знакомство с нашей литературой еще в школе. Чаще всего люди вспоминают именно те строки из произведений, которые когда-то учили наизусть на уроках.
"Тарас Шевченко — великий писатель нашего украинского народа. Написал очень много произведений, которые были популярны в нашем государстве и даже за рубежом. Вспоминаю произведение, которое все знают "Мені тринадцятий минало"", — отмечает София.
Для младших опрошенных Шевченко прежде всего ассоциируется с украинской поэзией и известными произведениями, которые стали частью национальной культурной памяти. Чаще всего люди вспоминают именно поэзии "Мені тринадцятий минало" и "Заповіт", которые остаются узнаваемыми даже вне школьной программы.
"Это украинский поэт. Помню, "Мені тринадцятий минало", также "Заповіт"", — говорит Ева.
Биография Шевченко
Некоторые больше помнят факты из биографии художника, чем конкретные произведения. Ведь знакомство с творчеством Шевченко для многих осталось именно в школьные годы, а со временем знания постепенно стираются. В то же время люди отмечают, что стоит только услышать знакомые строки - и воспоминания возвращаются.
"Он родился в Черкасской области. Произведения его читали в школе, учили. Ой, знаете, уже столько лет прошло так и не вспомню. Правда, учила я очень давно. Да, если, может, прочитаю, дальше смогу вспомнить. А так из головы — нет", — отметила Мария.
Другие респонденты признаются: детали биографии с годами частично забываются, однако общее представление о поэте все равно остается. Люди помнят, что он был писателем, подвергался преследованиям и создавал свои произведения в сложных условиях.
"Я знаю, что он там писал что-то под свечой, и потом за это его наказали. Что он поэт, писатель. Я его учила в школе. "Мне тринадцатый минало". "Я пас ягнят за селом, что-то так солнышко сияло". А дальше я не помню", — рассказала Елена.
Крепостничество в Украине
Часть опрошенных вспоминает и непростую судьбу поэта, в частности его крепостное прошлое. Именно эта история жизни, наряду с творчеством, часто запечатлевается в памяти людей. Вместе с этим снова звучат знакомые со школы строки, которые многие украинцы помнят даже спустя годы.
"Ну, он был крепостным. Он писатель. Писал очень хорошие произведения. "Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, що-то сонечко сіяло"", — отмечает София.
Даже если с годами детали забываются, фигура Тараса Шевченко остается хорошо узнаваемой для украинцев. Его имя и сегодня ассоциируется с украинским языком, историей и культурой, а строки из стихов, выученные еще в школе, продолжают жить в памяти людей.
Ранее мы писали, что в Одессе почтили день рождения Тараса Шевченко. Люди собрались возле памятника поэту в Шевченковском парке. Там возложили цветы. Участники говорили о значении творчества Кобзаря для современной Украины.
А также, о том что 9 марта, чествуют день рождения Тараса Шевченко — поэта, ставшего символом Украины. Его творчество оказало огромное влияние на развитие украинской литературы, культуры и национального самосознания.
Читайте Новини.LIVE!