День рождения Тараса Шевченко — что знают о Кобзаре одесситы

Памятник Тарасу Шевчнку в Одессе. Фото: Новини.LIVE

9 марта для украинцев имеет особое значение — именно в этот день родился поэт, художник и мыслитель Тарас Шевченко, ставший одним из главных символов национальной идентичности. Его имя давно ассоциируется с украинской культурой и историей. С произведениями Шевченко большинство знакомится еще в школьные годы, однако со временем воспоминания о прочитанных стихах и изученных произведениях у каждого остаются разными.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, что они сегодня помнят о Кобзаре и какие его произведения могут вспомнить.

Тарас Шевченко

Многие горожане прежде всего говорят о значении Шевченко для украинской истории и культуры. Для многих он остается фигурой, с которой фактически начинается знакомство с нашей литературой еще в школе. Чаще всего люди вспоминают именно те строки из произведений, которые когда-то учили наизусть на уроках.

"Тарас Шевченко — великий писатель нашего украинского народа. Написал очень много произведений, которые были популярны в нашем государстве и даже за рубежом. Вспоминаю произведение, которое все знают "Мені тринадцятий минало"", — отмечает София.

Одесситка София о Шевченко. Фото: Новини.LIVE

Для младших опрошенных Шевченко прежде всего ассоциируется с украинской поэзией и известными произведениями, которые стали частью национальной культурной памяти. Чаще всего люди вспоминают именно поэзии "Мені тринадцятий минало" и "Заповіт", которые остаются узнаваемыми даже вне школьной программы.

"Это украинский поэт. Помню, "Мені тринадцятий минало", также "Заповіт"", — говорит Ева.

Местная жительница Ева о Кобзаре. Фото: Новини.LIVE

Биография Шевченко

Некоторые больше помнят факты из биографии художника, чем конкретные произведения. Ведь знакомство с творчеством Шевченко для многих осталось именно в школьные годы, а со временем знания постепенно стираются. В то же время люди отмечают, что стоит только услышать знакомые строки - и воспоминания возвращаются.

"Он родился в Черкасской области. Произведения его читали в школе, учили. Ой, знаете, уже столько лет прошло так и не вспомню. Правда, учила я очень давно. Да, если, может, прочитаю, дальше смогу вспомнить. А так из головы — нет", — отметила Мария.

Одесситка Мария о школе. Фото: Новини.LIVE

Другие респонденты признаются: детали биографии с годами частично забываются, однако общее представление о поэте все равно остается. Люди помнят, что он был писателем, подвергался преследованиям и создавал свои произведения в сложных условиях.

"Я знаю, что он там писал что-то под свечой, и потом за это его наказали. Что он поэт, писатель. Я его учила в школе. "Мне тринадцатый минало". "Я пас ягнят за селом, что-то так солнышко сияло". А дальше я не помню", — рассказала Елена.

Местная жительница Елена о писателе. Фото: Новини.LIVE

Крепостничество в Украине

Часть опрошенных вспоминает и непростую судьбу поэта, в частности его крепостное прошлое. Именно эта история жизни, наряду с творчеством, часто запечатлевается в памяти людей. Вместе с этим снова звучат знакомые со школы строки, которые многие украинцы помнят даже спустя годы.

"Ну, он был крепостным. Он писатель. Писал очень хорошие произведения. "Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, що-то сонечко сіяло"", — отмечает София.

Одесситка София зачитывает стихотворение. Фото: Новини.LIVE

Даже если с годами детали забываются, фигура Тараса Шевченко остается хорошо узнаваемой для украинцев. Его имя и сегодня ассоциируется с украинским языком, историей и культурой, а строки из стихов, выученные еще в школе, продолжают жить в памяти людей.

