День народження Тараса Шевченка — що знають про Кобзаря одесити

9 березня для українців особливий день, який пов'язаний із одним із символів національної єдентичності. Цього дня народився поет, художник та мислитель Тарас Шевченко. Він став став символом української культури. Його творчість знайома майже кожному ще зі шкільних років, однак із часом спогади про вивчені твори залишаються різними.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, що вони сьогодні пам’ятають про Кобзаря та які його твори можуть згадати.

Тарас Шевченко

Чимало містян насамперед говорять про значення Шевченка для української історії та культури. Для багатьох він залишається постаттю, з якої фактично починається знайомство з нашої літературою ще у школі. Найчастіше люди пригадують саме ті рядки з творів, які колись вчили напам’ять на уроках.

"Тарас Шевченко — великий письменник нашого українського народу. Написав дуже багато творів, які були популярні в нашій державі та навіть за кордоном. Згадую твір, який всі знають "Мені тринадцятий минало"", — зазначає Софія.

Одеситка Софія про Шевченка. Фото: Новини.LIVE

Для молодших опитаних Шевченко насамперед асоціюється з українською поезією та найвідомішими творами, які стали частиною національної культурної пам’яті. Найчастіше люди згадують саме поезії "Мені тринадцятий минало" та "Заповіт", які залишаються впізнаваними навіть поза шкільною програмою.

"Це український поет. Памятаю, "Мені тринадцятий минало", також "Заповіт"", — каже Єва.

Місцева жителька Єва про Кобзаря. Фото: Новини.LIVE

Біографія Шевченка

Дехто більше пам’ятає факти з біографії митця, ніж конкретні твори. Адже знайомство з творчістю Шевченка для багатьох залишилося саме у шкільних роках, а з часом знання поступово стираються. Водночас люди зазначають, що варто лише почути знайомі рядки — і спогади повертаються.

"Він народився в Черкаській області. Твори його читали в школі, вчили. Ой, знаєте, вже стільки років пройшло так і не згадаю. Правда, вчила я дуже давно. Так, якщо, може, прочитаю, далі зможу згадати. А так з голови — ні", — зазначила Марія.

Одеситка Марія про школу. Фото: Новини.LIVE

Інші респонденти зізнаються: деталі біографії з роками частково забуваються, однак загальне уявлення про поета все одно залишається. Люди пам’ятають, що він був письменником, зазнавав переслідувань та створював свої твори у складних умовах.

"Я знаю, що він там писав щось під свічкою, і потім за це його покарали. Що він поет, письменник. Я його вчила в школі. "Мені тринадцятий минало". "Я пас ягнята за селом, що-то так сонечко сіяло". А далі я не пам'ятаю", — розповіла Олена.

Місцева жителька Олена про письменника. Фото: Новини.LIVE

Кріпатцтво в Україні

Частина опитаних пригадує й непросту долю поета, зокрема його кріпацьке минуле. Саме ця історія життя, поряд із творчістю, часто закарбовується у пам’яті людей. Разом із цим знову звучать знайомі зі школи рядки, які багато українців пам’ятають навіть через роки.

"Ну, він був кріпаком. Він письменник. Писав дуже гарні твори. "Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, що-то сонечко сіяло"", — зазначає Софія.

Одеситка Софія зачитує вірш. Фото: Новини.LIVE

Навіть якщо з роками деталі забуваються, постать Тараса Шевченка залишається добре впізнаваною для українців. Його ім’я й сьогодні асоціюється з українською мовою, історією та культурою, а рядки з поезій, вивчені ще у школі, продовжують жити в пам’яті людей.

Раніше ми писали, що в Одесі вшанували день народження Тараса Шевченка. Люди зібралися біля пам’ятника поетові у Шевченківському парку. Там поклали квіти. Учасники говорили про значення творчості Кобзаря для сучасної України.

А також, про те що 9 березня, вшановують день народження Тараса Шевченка — поета, що став символом України. Його творчість справила величезний вплив на розвиток української літератури, культури та національної самосвідомості.

