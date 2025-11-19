Курс доллара зимой 2025 –2026: каким будет обменный курс в Украине

Вывеска обмена валют. Фото: Новини.LIVE

Вопрос будущей динамики курса доллара традиционно становится одним из главных маркеров экономических ожиданий украинцев. Военные риски, высокая зависимость от внешней помощи и постоянное давление на бюджет создают естественную почву для беспокойства. Однако эксперты отмечают: ситуация не так однозначна, как может показаться на фоне кризисных новостей.

Чего ожидать уже этой зимой и стоит ли менять гривну на валюту уже сегодня, журналисты Новини.LIVE спросили у экономиста Юрия Гринченко.

Украинская экономика

Украинская экономика уже несколько лет живет в условиях турбулентности и при этом демонстрирует устойчивость в ключевых секторах. А важнейшим фактором стабильности валютного рынка остается внешняя поддержка — не только как источник финансирования, но и как сигнал партнерам и инвесторам. Экономист отмечает: лучше иметь контролируемое инфляционное давление, чем искусственно создавать дефицит валюты и толкать экономику к тенизации.

"На мой персональный взгляд, лучше иметь высокое инфляционное давление, пока экономика справляется, чем формировать черный рынок. Все могут посмотреть наш бюджет страны. В принципе, по своей форме он сбалансирован, конечно, что там есть большая часть, которая полагается на внешнюю помощь. Но программа внешней помощи для украинской экономики ввели достаточно эффективно. Макроэкономическая стабильность поддерживается", — подчеркивает экономист Юрий Гринченко.

Экономист Юрий Гринченко о курсе доллара в Украине. Фото: Новини.LIVE

Нынешняя модель финансирования не является слабым местом, наоборот — она удерживает экономику в рабочем состоянии. По словам эксперта, именно внешняя помощь позволяет правительству избежать резких сокращений расходов, которые могли бы вызвать рецессию. Это также удерживает определенный уровень потребительской активности и помогает бизнесу работать даже в сложных условиях. Поэтому пока программа поддержки сохраняется, резких колебаний курса экономист не прогнозирует.

Курс валют

Нынешняя стабильность на валютном рынке — не случайность, а результат целенаправленной политики. Украинская экономика демонстрирует умеренную инфляцию, нормальную работу ключевых секторов и отсутствие панических колебаний валютных поступлений.

"Мы не видим слишком сильной инфляции, мы не видим скачков валютного курса, значительных, которые можно было бы ожидать. Мы не видим коллапса каких-то секторов экономики. И оно создает инфляционное давление, но с другой стороны, оно поддерживает одну из движущих сил поддержания украинской экономики — внутренний спрос", — отмечает экономист.

Купюры и монеты на столе. Фото: Новини.LIVE

Спрос, который обычно падает в кризис, в Украине держится на приемлемом уровне именно благодаря государственным выплатам и бюджетной поддержке. Это подпитывает производство, торговлю и частично компенсирует потери бизнеса, связанные с войной. В то же время такой механизм не является безрисковым — инфляционное давление остается, но оно контролируемое и не выходит за пределы прогнозов НБУ.

Спрос на валюту

Спрос на валюту в стране уменьшается значительно медленнее, чем ожидали в начале полномасштабного вторжения. Именно это часто смягчает последствия внешних шоков. Экономист добавляет, что украинцы продолжают покупать базовые товары и услуги, поддерживая экономическую активность.

"Внутренний спрос не падает, не стагнирует, и является тем фактором, который поддерживает существование украинской экономики в определенном состоянии. И через такие меры правительство пытается немного подпитать его, надеясь держать инфляцию в определенных пределах", — объясняет эксперт.

Женщина считает долларовые купюры. Фото: Новини.LIVE

Фактически, это означает, что власть будет балансировать между риском инфляции и необходимостью не допустить обвала потребительского рынка. Именно это равновесие и является сегодня главным условием стабильного валютного курса. Несмотря на текущую стабильность, риски всегда остаются — особенно в условиях войны. Экономист отмечает, что экстремальные ситуации могут случиться даже в самых развитых экономиках. Он приводит примеры США, где бюджетные кризисы или задержки финансирования уже создавали проблемы на рынке.

"Пока мы не можем ожидать таких скачков. Но если, например, скажут, что останавливаем помощь, даже на короткий срок, это создаст существенные риски для валютного курса. НБУ способен преодолеть определенный период времени — 3-4 месяца — за счет резервов и внешней помощи", — уточняет экономист Юрий Гринченко.

Национальный банк Украины. Фото: bank.gov.ua

Это важный сигнал: даже при неблагоприятных сценариях Нацбанк имеет инструменты, чтобы избежать паники и сдержать рост курса. Но стабильность держится на нескольких ключевых условиях, среди которых — непрерывность внешней финансовой поддержки и отсутствие масштабных военных ударов по критической инфраструктуре.

Инфляционные риски

Отдельный пласт рисков — обстрелы энергетических, промышленных и транспортных объектов. Предыдущие зимы не были такими интенсивными по атакам на железнодорожную инфраструктуру, как сейчас. Поэтому любые крупные разрушения могут вызвать логистические проблемы, падение экспорта и, соответственно, давление на курс.

"Есть риски инфляционные, потому что если не удастся удержать тот баланс между выплатами и контролем, может резко увеличиться инфляция. Это типичная проблема для военной экономики, когда давление на производство растет, а инвестиции сокращаются", — предостерегает экономист.

Здание с вывеской "Обмен валют". Фото: Новини.LIVE

Это означает, что долгосрочные риски для валютной стабильности, хоть и не критичны сегодня, могут усиливаться со временем. Особенно если война затянется, и инвестиционный климат продолжит охлаждаться.

Что ж, резких скачков курса доллара в ближайшие месяцы не прогнозируется. Нацбанк держит курс в рамках, где он растет медленнее, чем инфляция — это сознательное решение, которое поддерживает потребительский спрос и бизнес-активность. Впрочем, потенциал рисков никуда не исчез. Они лежат в плоскости войны, внешних рынков и бюджетной стабильности. Если хотя бы один из этих факторов изменится резко — колебания возможны.

