Одесситы назвали ТОП-5 человек, достойных быть человеком года, почему именно они?

Одесситы гуляют по Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Традиционно в начале года принято подводить итоги предыдущего, при этом разные издания и агентства составляют рейтинги ТОП лучших. Так определяется имиджевая составляющая предприятий, политиков и наиболее влиятельных людей городов и страны.

Журналисты Новини.LIVE решили спросить одесситов на улице, кто для них лично человек года?

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Обычно при составлении рейтингов, если они действительно проводятся по правилам, спрашивая у людей предлагают несколько ответов. Мы решили отойти от данного шаблона и разрешить одесситам предложить свои варианты. Так Кристина, подумав над вопросом, ответила просто...

"Я — человек года, потому что я считаю, что я сделала очень много полезных вещей в прошлом году для нашей страны, для людей и своей семьи, для себя. Впервые решила похвалить себя сейчас", — признается Кристина.

Кристина считает, что она достойна титула человек года. Фото: Новини.LIVE

А вот для Елены нет одного конкретного человека, по ее мнению, сегодня в стране такая ситуация, когда все, кто сейчас находится на передовой и есть люди года. Ведь без них не было бы страны.

"Наверное, наши войны все и есть человек года. Они защищают нашу страну", — говорит Елена.

Елена уверена, только военные могут быть человеком года. Фото: Новини.LIVE

Ну, а куда без руководителя? В этом случае главнокомандующий ВСУ. Ведь именно от него зависит основная стратегия войска.

"Для меня человек года — Залужный. Я считаю, что он делает многое. Я не военный, но, как мне кажется, он многое делает", — отмечает Виктория.

Виктория предпочла Залужного. Фото: Новини.LIVE

Конечно, одесситы не забыли и о тех, без кого многим сегодня было просто не выжить — волонтеров. Сейчас именно они достают для армии то, чего не может найти государство, именно они умудряются собрать миллионы гривен направляя их, в том числе на помощь переселенцам и пенсионерам.

"Человек года — это те, кто помогают людям. Это волонтеры. Им большое спасибо, помогают очень много. А из политиков я доверяю только нашему президенту", — говорит Екатерина.

Для Екатерины на первом месте волонтеры и президент. Фото: Новини.LIVE

А вот для Валерии человеком года стал самый родной человек — ее мама. Она своим примером показала, как нужно переживать невзгоды.

"Человек года, наверное, моя мама, потому что она очень смелая и она вместе с папой переехали в другой город, поскольку их дом полностью разрушен", — признается Валерия.

Валерия считает, что этого титула достойна ее мама. Фото: Новини.LIVE

Пять человек, пять разных позиций... и все они имеют право на существование. Выходит, что сегодня человек года понятие эфемерное. И на это звание может претендовать каждый украинец, который находится в окопе, или тот, кто работает для того, чтобы бойцы имели все необходимое. Переселенцы, вынужденные бросить все и начинать новую жизнь с нуля, тоже могут претендовать на данное звание. Так что получается, что все украинцы это и есть люди года, все вместе как единая нация и один народ.