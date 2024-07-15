Корабли российского флота в морях: сколько ракетоносителей на дежурстве

Боевые корабли на дежурстве. Иллюстративное фото: росСМИ

Оккупанты продолжают держать единицы своего флота на дежурстве в акватории морей Так, по состоянию на понедельник, 15 июля, его присутствие сохраняется в Азовском и Средиземном, а вот в Черном боевых кораблей врага нет. Но следует помнить, что запускать "Калибры" россияне могут даже из военных портов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море отсутствуют вражеские корабли;

в Азовском море — 3 вражеских корабля. Ракетоносители заведены в пункты базирования;

в Средиземном море — 1 корабль, ракетоносителей на дежурстве нет.

Ракеты "Калибр": какую угрозу представляют

"Калибр" — это семейство крылатых ракет, которые разрабатывались преимущественно как вооружение для подлодок и кораблей. Однако существуют и варианты пуска ракет с боевых самолетов (Калибр-А) и наземных пусковых установок. Особенностью крылатых ракет является возможность полета на малых высотах, что затрудняет работу по противовоздушной обороне (ПВО).

Данные о крылатых ракетах "Калибр". Фото: NV.

Дальность стрельбы по морским целям достигает 375 км, а по наземным — 2 600 км. Скорость "Калибров" составляет до 240 м/с.

Пуск крылатой ракеты "Калибр" с корабля РФ в Каспийском море. Фото: росСМИ

На подводных лодках ракеты стартуют с торпедных аппаратов калибра 533 мм с глубины 30-40 м. А на надводных кораблях — с унифицированных подпалубных вертикальных пусковых установок или с палубных установок.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что российский Черноморский флот вынужден перебазировать почти все свои боеспособные военные корабли из оккупированного Крыма в другие места из-за атак со стороны Украины. Одной из причин важности возвращения контроля над акваторией Черного моря является возобновление деятельности украинских портов.

Однако минная опасность в Черном море сохраняется постоянно, хотя точное их количество просчитать невозможно. Военные называют число в 400 тысяч, однако оно может быть действительно большим — много боеприпасов смыло в результате подрыва Каховской ГЭС.

Мы писали, что разминировать Черное море после победы придется Украине. Россия не сможет этим заниматься. В Черном море остается неизвестное количество мин еще со Второй мировой войны. Это также несет дополнительные риски для всех стран, имеющих выход к водоему.