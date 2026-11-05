Задержание дельца в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе двое мужчин угрожали автомеханику из-за несуществующего долга и пытались отобрать у него автомобиль. Они требовали 25 тысяч долларов, а когда не получили денег, прибегли к насилию. Пострадавшего заставили отдать ключи и документы на машину. Однако осуществить задуманное нападавшим не удалось.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

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Несуществующий долг

По данным прокуратуры, подозрение предъявлено 41- и 30-летним мужчинам. Они требовали от 43-летнего автомастера 25 тысяч долларов якобы за долг, связанный с ремонтом техники. В октябре мужчины приехали на АЗС на улице Балковской, где находился потерпевший. Там они начали вымогать деньги и угрожать физической расправой. Один из нападавших ударил автомастера по голове, от чего тот упал на землю.

Когда выяснилось, что денег у мужчины нет, фигуранты пригрозили забрать и продать его Chevrolet Bolt. Под давлением автомеханик отдал им ключи и техпаспорт на автомобиль.

Что грозит подозреваемым

Уехать с АЗС на чужой машине мужчины не успели. Их задержали правоохранители. По ходатайству прокуратуры организатора взяли под стражу без права на залог. Его сообщнику избрали меру пресечения с возможностью внесения залога.

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Мужчинам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества за вымогательство (ч. 4 ст. 189 УК Украины). За незаконное завладение автомобилем (ч. 3 ст. 289 УК Украины) предусмотрено от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без неё. Окончательное наказание определит суд.

Подобные случаи

В Одессе уже раскрывали подобные случаи вымогательства денег под предлогом несуществующих долгов. В одном из них трое мужчин вымогали у местного жителя 5000 долларов, угрожая ему физической расправой. Сначала они оказывали давление на потерпевшего по телефону, а затем договорились о личной встрече якобы для осмотра автомобиля. Во время передачи денег всех фигурантов задержали правоохранители.

Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 УК Украины. Суд отправил их под стражу без права внесения залога. За содеянное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе разоблачили курсового офицера морского учебного заведения. Его подозревают в вымогательстве денег у курсантов за «решение» проблем с учебой. Мужчину задержали во время получения взятки. Теперь ему грозит тюремное заключение.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе трое мужчин вымогали у 23-летнего военнослужащего несуществующий долг, угрожая насилием. Они отобрали у него деньги и пытались заставить отдать ещё 850 долларов. Полицейские зафиксировали все действия и изъяли доказательства, подтвердившие противоправную деятельность фигурантов.