Затримання ділка в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі двоє чоловіків погрожували автомайстру через неіснуючий борг і намагалися забрати його автомобіль. Вони вимагали 25 тисяч доларів, а коли не отримали грошей, вдалися до насильства. Потерпілого змусили віддати ключі та документи на машину. Однак довести задумане нападникам не вдалося.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

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Неіснуючий борг

За даними прокуратури, підозру оголосили 41- та 30-річному чоловікам. Вони вимагали від 43-річного автомайстра 25 тисяч доларів нібито за борг, пов'язаний із ремонтом техніки. У жовтні чоловіки приїхали на АЗС на вулиці Балківській, де перебував потерпілий. Там вони почали вимагати гроші та погрожувати фізичною розправою. Один із нападників ударив автомайстра по голові, від чого той упав на землю.

Коли з'ясувалося, що грошей у чоловіка немає, фігуранти пригрозили забрати та продати його Chevrolet Bolt. Під тиском автомайстер віддав їм ключі й техпаспорт на автомобіль.

Що загрожує підозрюваним

Залишити АЗС із чужою машиною чоловіки не встигли. Їх затримали правоохоронці. За клопотанням прокуратури організатора взяли під варту без права на заставу. Його спільнику обрали запобіжний захід із можливістю внесення застави.

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Чоловікам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вимагання (ч. 4 ст. 189 КК України). За незаконне заволодіння автомобілем (ч. 3 ст. 289 КК України) передбачено від 8 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна або без неї. Остаточне покарання визначатиме суд.

Подібні випадки

В Одесі вже викривали схожі випадки вимагання грошей під приводом неіснуючих боргів. В одному з них троє чоловіків вимагали від місцевого жителя 5000 доларів, погрожуючи йому фізичною розправою. Спочатку вони тиснули на потерпілого телефоном, а згодом домовилися про особисту зустріч нібито для огляду автомобіля. Під час передачі грошей усіх фігурантів затримали правоохоронці.

Чоловікам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 КК України. Суд відправив їх під варту без права внесення застави. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі викрили курсового офіцера морського навчального закладу. Його підозрюють у вимаганні грошей з курсантів за "вирішення" проблем із навчанням. Чоловіка затримали під час отримання хабаря. Тепер йому загрожує ув’язнення.

Також Новини.LIVE писали, що В Одесі троє чоловіків вимагали у 23-річного військовослужбовця неіснуючий борг, погрожуючи насильством. Вони відібрали у нього гроші та намагалися примусити віддати ще 850 доларів. Поліцейські задокументували всі дії та вилучили докази, що підтвердили протиправну діяльність фігурантів.