Масштабное отключение воды в Одессе - какие адреса отключений и когда восстановят водоснабжение

Люди набирают воду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 14 июля, в Одессе отключили воду сотням абонентов из-за запланированных ремонтных работ на сетях водоканала. Снабжение горожанам обещают вернуть до 18:00, однако время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Отключение воды в Одессе

Тысячи жителей Одессы сегодня остались без воды

До 13:00 водоснабжение будет отсутствовать:

ул. Александра Кутузакия — все дома;

ул. Косвеннкая — все дома;

переулок Староконный — все дома;

ул. Ризовская — все дома.

До 16:00 без воды будут жители:

ул. Марсельская, 18-20 — все дома;

ул. Жолио-Кюри, 52;

ул. Южная дорога, 1-51 — все дома;

ул. Николаевская дорога, 172.

До 18:00 воды не будет:

ул. Леси Украинки — все дома;

переулок Лунный — все дома;

просп. Шевченко — все дома.

Сообщение Инфокса. Фото: скриншот с сайта Инфоксводоканала

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июле. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.