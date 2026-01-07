Масштабное отключение воды в Одессе и области: ремонтные работы и сроки восстановления

Масштабное отключение воды в Одессе — причины и адреса бюветов
В Одессе и области масштабное отключение воды. Специалисты проводят аварийные и плановые ремонтные работы. Водоснабжение обещают вернуть к вечеру. Однако сроки могут меняться в зависимости от хода работ.
Об этом сообщает "Инфоксводоканал".
Где нет воды в Одессе
- ул. Лигинская,
- ул. Львовская.
Отключение до 16:00.
- переулок Экономический,
- ул. Педагогическая,
- улица Тенистая,
- переулок Светлый,
- переулок Солнечный,
- переулок Шовкуненко,
- переулок Клубничный,
- ул. Фонтанская дорога, 33-65.
Отключение до 22:00.
Где нет воды в области
- с. Петродолинское.
Отключение до 23:00.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы в Одессе
В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайловский,
- пр. Небесной Сотни, 14,
- ул. Дальницкая, 25,
- ул. М. Говорова,
- ул. Просвещения, 1-Д,
- ул. Гераниева,
- ул. Крымская,
- ул. Героев обороны
- сквер Прохоровский,
- ул. И. Рабина,
- ул. Инглези
- пр. Леси Украинки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтана,
- ул. Космонавтов,
- сквер Старобазарный.
Напомним, мы сообщали о том, что Николаев может остаться без питьевой воды. Также мы писали о том, сколько одесситы будут платить за коммунальные в январе.
