Масштабное отключение воды в Одессе и области: ремонтные работы и сроки восстановления

В Одессе и области масштабное отключение воды. Специалисты проводят аварийные и плановые ремонтные работы. Водоснабжение обещают вернуть к вечеру. Однако сроки могут меняться в зависимости от хода работ.

Об этом сообщает "Инфоксводоканал".

Где нет воды в Одессе

ул. Лигинская,

ул. Львовская.

Отключение до 16:00.

переулок Экономический,

ул. Педагогическая,

улица Тенистая,

переулок Светлый,

переулок Солнечный,

переулок Шовкуненко,

переулок Клубничный,

ул. Фонтанская дорога, 33-65.

Отключение до 22:00.

Где нет воды в области

с. Петродолинское.

Отключение до 23:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пр. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвещения, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

пр. Леси Украинки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтана,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

Напомним, мы сообщали о том, что Николаев может остаться без питьевой воды. Также мы писали о том, сколько одесситы будут платить за коммунальные в январе.