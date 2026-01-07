Масштабне відключення води в Одесі та області: ремонтні роботи та терміни відновлення

Люди в черзі за водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі та області масштабне відключення води. Фахівці проводять аварійні та планові ремонтні роботи. Водопостачання обіцяють повернути до вечора. Однак терміни можуть змінюватися залежно від ходу робіт.

Про це повідомляє "Інфоксводоканал".

Реклама

Читайте також:

Де немає води в Одесі

вул. Лігінська,

вул. Львівська.

Відключення до 16:00.

пров. Економічний,

вул. Педагогічна,

вул. Тіниста,

пров. Світлий,

пров. Сонячний,

вул. Шовкуненко,

пров. Полуничний,

вул. Фонтанська дорога, 33-65.

Відключення до 22:00.

Де немає води в області

с. Петродолинське.

Відключення до 23:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Миколаїв може залишитися без питної води. Також ми писали про те, скільки одесити будуть платити за комунальні у січні.