Мы знаем, что вы многое делаете, но результата мало — волонтер одесским депутатам

Одесситы на митинге перед зданием мэрии. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Волонтеры недовольны работой одесских депутатов и чиновников. В ходе сессии неоднократно поднимался вопрос о финансировании ВСУ и прозрачности принятия решений. Люди хотят видеть и понимать, куда и кому идут деньги.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали во время сессии городского совета.

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Помощь ВСУ: люди нуждаются в отчете

По словам волонтеров, сегодня мэр неоднократно заявлял, что помощь военным оказывается, но только на местах ее не видят. Поэтому люди и нуждаются в отчете.

"Мы митингуем и не шли к вам, потому что вы говорили, что нас здесь наняли для чего-то. Я хочу обратиться ко всем депутатам — вы избраны народом, и нам не интересно, что вы здесь делаете, нас интересует именно то, что вы здесь не доделываете для того, чтобы был результат. Поэтому, пожалуйста, не надо нам здесь рассказывать, что вы многое делаете. Вы все очень хорошие люди, но вместе результата нет", — заявила одесситка Татьяна Троян.

Волонтер уверяет, она вынуждена еженедельно ездить на передовую, где ситуация очень плачевная. Сегодня приходится закупать даже мясо, чтобы делать тушенку и отправлять ее на фронт.

"Если вы считаете, что это дело министерства обороны, то у меня вопрос вы с министерством обороны или солдатами? Делайте что-нибудь, чтобы был результат, а не разговоры", — отметила волонтер.

В ответ Труханов заявил, что не говорил о проплаченности митинга. Более того, он приглашает митингующих организовать инициативную группу и начать разговаривать. Но для того, чтобы был какой-то результат, должны быть люди, которые понимают, что такое бюджет, и понимали, о чем идет речь. Если же одесситы хотят просто прийти поговорить, то в мэрии готовы выделить большой зал — проблем для диалога нет.

"Я говорил, что дверь для общения у нас открыта, чтобы мы имели понимание и контроль. Я не понимаю в чем проблема, почему нельзя было прийти сюда в понедельник, во вторник, ни в субботу. Но если бы они сказали, давайте в субботу разговаривать, пришли бы в субботу и работали бы, я без выходных работаю", — отметил Геннадий Труханов.

Отметим, что сегодня статьи расходов одесского бюджета пересматривались несколько раз, освободившиеся деньги были направлены на ВСУ. Куда именно пошли финансы, и на что, из-за войны озвучить в мэрии не могут.