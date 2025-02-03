Российские корабли в Черном море - опасность для Одессы

Военный корабль на дежурстве. Фото: иллюстративное/РБК-Украина

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Сегодня, третьего февраля в Черном и Азовском морях продолжают находиться ракетоносители РФ. К тому же, враг всё так же нарушает Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море, выключая системы автоматической идентификации.

Об этом сообщили Военно-морские силы Украины.

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Количество кораблей

В Черном море сейчас находятся 2 вражеских корабля, один из которых может выпустить до четырех "Калибров" по территории Украины. В Средиземном зафиксировали шесть судов РФ, два из которых также могут выпустить до 22 крылатых ракет. В Азовском активности России не зафиксировано.

Количество российских кораблей в морях. Фото: ВМС

Движение через Керченский пролив

Также за минувшие сутки через Керченский пролив в Черное море прошли четыре судна, три из которых продолжили движение в направлении Босфора. К Азовскому двинулись шесть кораблей и еще одно - в обратном направлении. Кроме того, враг продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974-го года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения судов РФ.

Напомню, недавно мы писали о мужчине, который наблюдал за кораблями ВСУ. А также об очередном загрязнении Черного моря Россией.