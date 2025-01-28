В Одесской области готовятся к экологической катастрофе

Побережье Черного моря в мазуте. Фото: vesti.az

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Сообщение об обнаружении на территории Одесской области мазута стало главной темой внеочередного заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в ОГА. Обсуждались меры по предотвращению экологической катастрофы в Черном море.

Об этом заявил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

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Контроль Черного моря

В ходе заседания было принято решение о немедленном усилении контроля акватории и побережья Черного моря. Количество проб воды для исследования в лаборатории увеличат, а в случае обнаружения нефтепродуктов планируется их сбор и утилизация.

Уполномоченным органам, среди которых Госэкоинспекция, Украинский научный центр экологии моря, Институт морской биологии и Областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава было поручено:

Предоставить данные и подготовить имеющиеся нефтесборники, биосорбенты, боновые заграждения.

Расчитать необходимые ресурсы для ликвидации загрязнения

Очистить загрязненные территории акватории по согласованию с ВСУ.

Расчитать причиненный ущерб окружающей среде.

Катастрофа в Черном море

15 декабря неподалеку Керченского пролива шторм потопил два российских танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало 8,6 тыс. тонн мазута. Власти РФ скрывали масштабы катастрофы. В результате погибли сотни морских жителей, а птиц, измазанных в нефтепродуктах, обнаружили даже в Одесской области. О реальных масштабах экологической катастрофы в Черном море сегодня никто не знает.

Ранее мы уже писали, что остатки мазута нашли на территории национального природного парка "Тузловские лиманы". А одесский эколог Владислав Балинский провел исследование и заявил, что нефтепродукты все еще опасны для обитателей Черного моря.