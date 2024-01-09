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В Одесской области судья помогал уклонистам пересечь государственную границу

9 января 2024 16:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области судья помогал уклонистам пересечь государственную границу
Правоохранители задержали судью. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Правоохранители в Одесской области разоблачили судью, который за взятки разрешал уклонистам выезжать за границу. За время своей работы юрист успел выписать более тысячи разрешений.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Детали мошеннической схемы

В Белгород-Днестровском горрайонном суде Одесской области юрист принимал решения, позволявшие мужчинам призывного возраста избежать мобилизации и уехать за границу. Известно, что это был Александр Боярский, которого уже ловили на взятках.

За свои "услуги" судья просил 3,5 тысячи долларов США. К схеме были причастны сотрудники суда и посредники. Потенциальных "клиентов" горе-бизнесмены искали из-за объявления в соцсетях.

Между тем механизм действовал с середины апреля 2022 года. За этот период фигуранты успели "оформить" более 1000 решений в пользу военнообязанных.

Какое наказание грозит

Судья задержан и сообщил о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители завершили следствие по делу командующего ОСУВ "Одесса". Военнослужащего разоблачили при получении взятки в 200 тысяч гривен.

Также мы писали, что сегодня, 9 января, Высший совет правосудия (ВРП) временно отстранил от исполнения обязанностей судью Приморского районного суда города Одессы Илью Лонского. Мужчину подозревают в получении взятки.

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