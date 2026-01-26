Погода в Одессе и области 26 января: туман, ветер и гололедица

Женщина с ребенком идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 26 января, Одессу и область ждет пасмурная и влажная погода с туманом и сильными порывами ветра. Синоптики предупреждают о сложных условиях на дорогах и ухудшении видимости.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В течение дня в Одессе будет облачно, пройдут умеренные осадки. В ночные и утренние часы ожидается туман, который может затруднить движение транспорта. Ветер юго-восточный, со скоростью 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +1...+3 °С, днем потеплеет до +4...+6 °С.

Погода в Одесской области

По Одесской области также прогнозируют облачную погоду с осадками. Местами возможны гололед и гололедица, особенно ночью и утром. Ветер будет таким же — юго-восточный, с порывами до 20 м/с.

Ночная температура в регионе будет колебаться от +3 °С до -2 °С, днем +4...+9 °С. На севере области столбики термометров могут опуститься до 0 °С.

Приметы на 26 января

синицы поют — будет похолодание;

виден круг вокруг луны — к метели;

яркие сумерки и звездное небо — идут морозы;

туман с утра — будет оттепель.

Напомним, в Одесской области объявили предупреждение из-за густого тумана и сильных порывов ветра. Также мы писали, что в Харькове и Харьковской области сегодня температура воздуха опустится до -10 °C днем, а также ожидается сильный ветер.