Головна Одеса Складні погодні умови — прогноз синоптиків Одесі на сьогодні

Складні погодні умови — прогноз синоптиків Одесі на сьогодні

Дата публікації: 26 січня 2026 05:42
Погода в Одесі та області 26 січня: туман, вітер і ожеледиця
Жінка з дитиною йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 26 січня, Одесу та область чекає похмура й волога погода з туманом і сильними поривами вітру. Синоптики попереджають про складні умови на дорогах і погіршення видимості.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Упродовж дня в Одесі буде хмарно, пройдуть помірні опади. У нічні та ранкові години очікується туман, який може ускладнити рух транспорту. Вітер південно-східний, зі швидкістю 9-14 м/с, із поривами до 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1...+3 °С, вдень потеплішає до +4...+6 °С.

Погода в Одеській області

По Одеській області також прогнозують хмарну погоду з опадами. Місцями можливі ожеледь та ожеледиця, особливо вночі та зранку. Вітер буде таким самим — південно-східний, із поривами до 20 м/с.

Нічна температура в регіоні коливатиметься від +3 °С до -2 °С, вдень +4...+9 °С. На півночі області стовпчики термометрів можуть опуститися до 0 °С.

Прикмети на 26 січня

  • синиці співають — буде похолодання;
  • видно коло навколо місяця — до хуртовини;
  • яскраві сутінки і зоряне небо — йдуть морози;
  • туман з ранку — буде відлига.

Нагадаємо, в Одеській області оголосили попередження через густий туман та сильні пориви вітру. Також ми писали, що у Харкові та Харківській області сьогодні температура повітря опуститься до -10 °C вдень, а також очікується сильний вітер.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
