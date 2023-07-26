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Німеччина запропонувала супроводжувати судна із зерном військовим конвоєм

26 июля 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Німеччина запропонувала супроводжувати судна із зерном військовим конвоєм
Експорт зерна Чорни морем. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вільна демократична партія Німеччини (ВДП), яка є частиною коаліції, висунула ідею військового захисту кораблів з українським зерном у Чорному морі. Проте виявляється, що сама Німеччина не може взяти участь у такому захисті, оскільки її військово-морський флот перебуває в обмеженому стані.

Про це повідомляє NTV.

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Член ВДП з питань оборони, Маркус Фабер, визнає, що ідея військового захисту зерновозів є реалістичною, але потрібні кораблі для здійснення конвоїв. За його словами, Туреччина висловила готовність допомогти за певних обставин. Однак, виникає питання про участь інших чорноморських країн, таких як Болгарія та Румунія, які можуть надати кораблі для контролю своїх вод і кордонів.

Фабер переконаний, що створення спеціальної місії НАТО для цієї мети не є нереалістичним, але вважає, що чорноморські держави повинні брати активну участь у таких зусиллях.

Блокада Чорного моря

Чорноморський флот Росії готується до можливої повної морської блокади України. Кораблі РФ змінили свою дислокацію. 

Міністерство оборони України відповіло РФ на заяву, яка фактично створює морську блокаду. За цими діями окупантів ховається відкрита загроза для вільного судноплавства та продовольчої безпеки, ставлячи під загрозу життя та добробут мільйонів людей.

Крім того, ми писали, що Україна може протистояти російським судам, що рухаються через Чорне море у бік російських та окупованих українських портів. З початку війни Україна значно посилила свої здібності.

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