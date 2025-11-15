Видео
Главная Одесса Очереди на границе с Молдовой — ситуация на трассе Одесса-Рени

Очереди на границе с Молдовой — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 17:25
Пробки на границе с Молдовой и Румынией 15 ноября
Пробки до границы. Фото иллюстративное: кадр из видео

В субботу вечером, 15 ноября, движение в направлении молдавской и румынской границ снова замедлилось. Перед Паланкой водители застряли как на выезд из Украины, так и на въезд.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в направлении Паланки

На трассе Одесса-Рени есть большое скопление автотранспорта в селе Большой Дальник и за Маяками, а также перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает менее полукилометра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самим пунктом тоже большая очередь.

Затори на трасі Одеса-Рені — де стоять черги на кордоні - фото 1
Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин возле Татарбунаров и Измаила. Однако стоит отметить, что размер этого затора существенно не влияет на трафик.

Затори у напрямку Орлівки 28 липня
Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который располагается в одноименном городе, очередей на пересечение границы не зафиксировано. Однако есть пробка на въезд в Украину. На картах этот участок обозначен красным цветом.

Затори у напрямку Орлівки 28 липня
Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, в Одессе готовят новый порядок, который позволит наконец убирать с улиц брошенные автомобили. Также мы писали, что семья погибшей в ДТП девушки просит не наказывать водителя.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
