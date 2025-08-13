Минута молчания в Одессе - каким образом ее провели сегодня

Минута молчания в Одессе. Фото: Алена Кишлали

Сегодня, 13 августа, на Соборной площади в историческом центре Одессы активисты и рядовые горожане почтили память погибших на войне традиционной акцией "Минута молчания". Присоединились и жители Пересыпского района, выйдя на перекресток улиц Академика Сахарова и Заболотного чтобы почтить жертв вооруженной агрессии.

Об этом Новини.LIVE узнали от организаторов акции.

Акция в центре города

Активисты, родные погибших, и рядовые горожане вышли на Соборную площадь с плакатами в память о жертвах вооруженной агрессии РФ. Чтобы напомнить о Минуте молчания и водителям, участники акции перекрыли проезжую часть. Контролировали ситуацию с безопасностью на дороге в это время работники полиции.

Таким образом происходит минута молчания. Фото: Наталья Михайленко

Люди вышли с плакатами. Фото: Наталья Михайленко

Перекрытие дороги. Фото: Наталья Михайленко

Акция в Суворовском районе

Присоединились к традиционной акции и жители Пересыпского района Одессы. Люди вышли на перекресток улиц Академика Сахарова и Заболотного. Движение по дороге здесь также было временно перекрыто. Организаторы отмечают, что помолчать минуту, чтобы почтить память жертв военной агрессии — обязанность каждого, ведь военные каждый день гибнут на фронте за независимость и заслуживают такой жест уважения.

Акция в Пересипском районе. Фото: Алена Кишлали

На дороге с плакатом. Фото: Алена Кишлали

Остановись, водитель! Фото: Алена Кишлали

Минута молчания

Добавим, в память о погибших ежедневно объявляется минута молчания, согласно указу президента №143/2022 "Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Организаторы акции призывают присоединяться к ним каждую среду и субботу в 08:50.

Акция на Соборной площади. Фото: Наталья Михайленко

Люди на дороге. Фото: Наталья Михайленко

Участники акции. Фото: Наталья Михайленко

