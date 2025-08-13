Видео
Главная Одесса Одесса на минуту замолчала — какая причина

Одесса на минуту замолчала — какая причина

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 13:28
Минута молчания в Одессе - каким образом ее провели сегодня
Минута молчания в Одессе. Фото: Алена Кишлали

Сегодня, 13 августа, на Соборной площади в историческом центре Одессы активисты и рядовые горожане почтили память погибших на войне традиционной акцией "Минута молчания". Присоединились и жители Пересыпского района, выйдя на перекресток улиц Академика Сахарова и Заболотного чтобы почтить жертв вооруженной агрессии.

Об этом Новини.LIVE узнали от организаторов акции.

Читайте также:

Акция в центре города

Активисты, родные погибших, и рядовые горожане вышли на Соборную площадь с плакатами в память о жертвах вооруженной агрессии РФ. Чтобы напомнить о Минуте молчания и водителям, участники акции перекрыли проезжую часть. Контролировали ситуацию с безопасностью на дороге в это время работники полиции.

None - фото 1
Таким образом происходит минута молчания. Фото: Наталья Михайленко
None - фото 2
Люди вышли с плакатами. Фото: Наталья Михайленко
None - фото 3
Перекрытие дороги. Фото: Наталья Михайленко

Акция в Суворовском районе

Присоединились к традиционной акции и жители Пересыпского района Одессы. Люди вышли на перекресток улиц Академика Сахарова и Заболотного. Движение по дороге здесь также было временно перекрыто. Организаторы отмечают, что помолчать минуту, чтобы почтить память жертв военной агрессии — обязанность каждого, ведь военные каждый день гибнут на фронте за независимость и заслуживают такой жест уважения.

None - фото 4
Акция в Пересипском районе. Фото: Алена Кишлали
None - фото 5
На дороге с плакатом. Фото: Алена Кишлали
None - фото 6
Остановись, водитель! Фото: Алена Кишлали

Минута молчания

Добавим, в память о погибших ежедневно объявляется минута молчания, согласно указу президента №143/2022 "Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Организаторы акции призывают присоединяться к ним каждую среду и субботу в 08:50.

None - фото 7
Акция на Соборной площади. Фото: Наталья Михайленко
None - фото 8
Люди на дороге. Фото: Наталья Михайленко
None - фото 9
Участники акции. Фото: Наталья Михайленко

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе будут останавливать транспорт во время минуты молчания. А также о Дне Скорби в Украине.

Одесса дороги акция Новости Одессы минута молчания
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
