Хвилина мовчання в Одесі - яким чином її провели сьогодні

Хвилина мовчання в Одесі. Фото: Альона Кішлали

Сьогодні, 13 серпня, на Соборній площі в історичному центрі Одеси активісти та пересічні містяни вшанували пам'ять загиблих на війні традиційною акцією "Хвилина мовчання". Долучилися і мешканці Пересипського району, вийшовши на перехрестя вулиць Академіка Сахарова та Заболотного аби загдати жертв збройної агресії.

Про це Новини.LIVE дізналися від організаторів акції.

Акція в центрі міста

Активісти, рідні загиблих, та пересічні містяни вийшли на Соборну площу із плакатами на пам'ять про жертв збройної агресії РФ. Аби нагадати про Хвилину мовчання і водіям, учасники акції перекрили проїжджу частину. Контролювали безпекову ситуацію на дорозі у цей час працівники поліції.

Таким чином відбувається хвилина мовчання. Фото: Наталія Михайленко

Люди вийшли з плакатами. Фото: Наталія Михайленко

Перекриття дороги. Фото: Наталія Михайленко

Акція в Суворівському районі

Доєдналися до традиційної акції і мешканці Пересипського району Одеси. Люди вийшли на перехрестя вулиць Академіка Сахарова та Заболотного. Рух дорогою тут також було тимчасово перекрито. Організатори наголошують, що помовчати хвилину аби вшанувати пам'ять жертв військової агресії — обов'язок кожного, адже військові кожного дня гинуть на фронті за незалежність і заслуговують на такий жест поваги.

Акція у Пересипському районі. Фото: Альона Кішлали

На дорозі із плакатом. Фото: Альона Кішлали

Зупинись, водій! Фото: Альона Кішлали

Хвилина мовчання

Додамо, вшанування пам'яті оголошується кожен день в усіх містах України, згідно з указом президента №143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України". Організатори акції закликають приєднуватися до них щосереди та суботи о 08:50.

Акція на Соборній площі. Фото: Наталія Михайленко

Люди на дорозі. Фото: Наталія Михайленко

Учасники акції. Фото: Наталія Михайленко

