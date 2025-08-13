Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одеса на хвилину замовкла — яка причина

Одеса на хвилину замовкла — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 13:28
Хвилина мовчання в Одесі - яким чином її провели сьогодні
Хвилина мовчання в Одесі. Фото: Альона Кішлали

Сьогодні, 13 серпня, на Соборній площі в історичному центрі Одеси активісти та пересічні містяни вшанували пам'ять загиблих на війні традиційною акцією "Хвилина мовчання". Долучилися і мешканці Пересипського району, вийшовши на перехрестя вулиць Академіка Сахарова та Заболотного аби загдати жертв збройної агресії.

Про це Новини.LIVE дізналися від організаторів акції.

Реклама
Читайте також:

Акція в центрі міста

Активісти, рідні загиблих, та пересічні містяни вийшли на Соборну площу із плакатами на пам'ять про жертв збройної агресії РФ. Аби нагадати про Хвилину мовчання і водіям, учасники акції перекрили проїжджу частину. Контролювали безпекову ситуацію на дорозі у цей час працівники поліції. 

None - фото 1
Таким чином відбувається хвилина мовчання. Фото: Наталія Михайленко
None - фото 2
Люди вийшли з плакатами. Фото: Наталія Михайленко
None - фото 3
Перекриття дороги. Фото: Наталія Михайленко

Акція в Суворівському районі

Доєдналися до традиційної акції і мешканці Пересипського району Одеси. Люди вийшли на перехрестя вулиць Академіка Сахарова та Заболотного. Рух дорогою тут також було тимчасово перекрито. Організатори наголошують, що помовчати хвилину аби вшанувати пам'ять жертв військової агресії — обов'язок кожного, адже військові кожного дня гинуть на фронті за незалежність і заслуговують на такий жест поваги.

None - фото 4
Акція у Пересипському районі. Фото: Альона Кішлали
None - фото 5
На дорозі із плакатом. Фото: Альона Кішлали
None - фото 6
Зупинись, водій! Фото: Альона Кішлали

Хвилина мовчання

Додамо, вшанування пам'яті оголошується кожен день в усіх містах України, згідно з указом президента №143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України". Організатори акції закликають приєднуватися до них щосереди та суботи о 08:50.

None - фото 7
Акція на Соборній площі. Фото: Наталія Михайленко
None - фото 8
Люди на дорозі. Фото: Наталія Михайленко
None - фото 9
Учасники акції. Фото: Наталія Михайленко

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі зупинятимуть транспорт під час хвилини мовчання. А також про День Скорботи в Україні.

Одеса дороги акція Новини Одеси хвилина мовчання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації