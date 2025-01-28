В Одессе появятся новые трамваи - когда именно

Трамвай на конечной остановке. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

В Одессе появятся три новых длинных низкопольных трамвая их уже приобрели в рамках кредита ЕБРР. Таким образом в городе будет уже 13 длинных и вместительных машин.

Об этом сообщил председатель постоянной комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Одесского городского совета Петр Обухов.

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Новый транспорт должен выйти на пути по маршруту Север — Юг, когда будет окончательно отремонтирован спуск Блажко. Чиновники обещают сделать это до середины марта. Стоимость нового подвижного состава — 20 миллионов евро.

Особенности низкопольных трамваев

Каждый вагон длиной 26 метров вместимость — 71 сидячих мест, всего же может перевозить до 300 пассажиров. Ходовые тележки такого трамвая являются поворотными и оборудованы двухступенчатым подвешиванием. Такая конструкция обеспечивает транспорту большую маневренность. Пассажирский салон и кабина водителя вагона оснащены системами кондиционирования воздуха, USB-портами и WI-FI роутером.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе могут остановиться трамваи. Также мы писали, что меняется расписание междугородных электричек.