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Главная Одесса Одесса замерла — горожане почтили память погибших на войне

Одесса замерла — горожане почтили память погибших на войне

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 11:14
Акция "Минута молчания" в честь погибших от войны в Одессе
Участники акции. Фото: Наталья Михайленко

Сегодня, 9 июля в на Соборной площади в историческом центре Одессы на некоторое время остановилось движение. Все потому что активисты и рядовые горожане почтили память погибших на войне традиционной акцией "Минута молчания". Проявили солидарность и жители Пересыпьского района, выйдя на перекресток улиц Семена Палия и Владислава Бувалкина с плакатами о жертвах вооруженной агрессии.

Об этом Новини.LIVE узнали от организаторов акции.

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Почтение памяти погибших

Активисты вышли на Соборную площадь с плакатами в память о погибших в результате агрессии РФ. Основная цель акции — напомнить горожанам, что военные каждый день отдают отдают жизнь за независимость на фронте, а гражданское население погибает от регулярных обстрелов. Организаторы подчеркивают: мы обязаны ежедневно вспоминать этих людей.

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Акция на дороге. Фото: Наталья Михайленко
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Движение было остановлено. Фото: Наталья Михайленко
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Участница с ребенком. Фото: Наталья Михайленко

Водители проявили солидарность

Водители останавливались, выходили на дорогу и склоняли голову, чтобы почтить погибших. Равнодушным не оставался никто. Контролировать ситуацию с безопасностью на дороге в это время помогали полицейские.

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Полиция контролирует движение. Фото: Наталья Михайленко
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Водители остановились. Фото: Наталья Михайленко
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Посреди дороги. Фото: Наталья Михайленко

Минута молчания

Добавим, в память о погибших ежедневно объявляется минута молчания по всей Украине, согласно указу президента №143/2022 "Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Организаторы акции призывают присоединяться к ним каждую среду и субботу в 08:50.

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Активисты возле церкви. Фото: Наталья Михайленко
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Молодые активисты. Фото: Наталья Михайленко
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Бабушка-активистка. Фото: Наталья Михайленко

Напомним, недавно мы писали о митинге возле Международного Комитета Красного Креста в Одессе. А также об акции родственников военных.

Одесса акция Новости Одессы война в Украине минута молчания
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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