Акція "Хвилина мовчання" на честь загиблих від війни в Одесі

Учасники акції. Фото: Наталія Михайленко

Сьогодні, 9 липня, на Соборній площі в історичному центрі Одеси на деякий час зупинився рух. Усе тому що активісти та пересічні містяни вшанували пам'ять загиблих на війні традиційною акцією "Хвилина мовчання". Проявили солідарність і мешканці Пересипського району, вийшовши на перехрестя вулиць Семена Палія та Владислава Бувалкіна із плакатами про жертв збройної агресії.

Про це Новини.LIVE дізналися від організаторів акції.

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Вшанування пам'яті загиблих

Активісти вийшли на Соборну площу із плакатами на пам'ять про загиблих внаслідок агресії РФ. Основна мета акції — нагадати містянам, що військові кожного дня на фронті віддають віддають життя за незалежність, а цивільне населення гине від регулярних обстрілів. Організатори наголошують: ми зобов'язані вшанувати цих людей.

Акція на дорозі. Фото: Наталія Михайленко

Рух було зупинено. Фото: Наталія Михайленко

Учасниця з дитиною. Фото: Наталія Михайленко

Водії проявили солідарність

Водії зупинялися, виходили на дорогу та схиляли голову, аби вшанувати загиблих. Байдужим не залишався ніхто. Контролювати безпекову ситуацію на дорозі у цей час допомагали поліцейські.

Поліція контролює рух. Фото: Наталія Михайленко

Водії зупинилися. Фото: Наталія Михайленко

Посеред дороги. Фото: Наталія Михайленко

Хвилина мовчання

Додамо, вшанування пам'яті оголошується кожен день в усіх містах України, згідно з указом президента №143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України". Організатори акції закликають приєднуватися до них щосереди та суботи о 08:50.

Активісти біля церкви. Фото: Наталія Михайленко

Молоді активісти. Фото: Наталія Михайленко

Бабуся-активістка. Фото: Наталія Михайленко

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мітинг біля Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Одесі. А також про акцію родичів військових.