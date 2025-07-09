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Головна Одеса Одеса завмерла — містяни вшанували пам'ять загиблих на війні

Одеса завмерла — містяни вшанували пам'ять загиблих на війні

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Дата публікації: 9 липня 2025 11:14
Акція "Хвилина мовчання" на честь загиблих від війни в Одесі
Учасники акції. Фото: Наталія Михайленко

Сьогодні, 9 липня, на Соборній площі в історичному центрі Одеси на деякий час зупинився рух. Усе тому що активісти та пересічні містяни  вшанували пам'ять загиблих на війні традиційною акцією "Хвилина мовчання". Проявили солідарність і мешканці Пересипського району, вийшовши на перехрестя вулиць Семена Палія та Владислава Бувалкіна із плакатами про жертв збройної агресії.

Про це Новини.LIVE дізналися від організаторів акції.

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Вшанування пам'яті загиблих

Активісти вийшли на Соборну площу із плакатами на пам'ять про загиблих внаслідок агресії РФ. Основна мета акції — нагадати містянам, що військові кожного дня на фронті віддають віддають життя за незалежність, а цивільне населення гине від регулярних обстрілів. Організатори наголошують: ми зобов'язані вшанувати цих людей.

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Акція на дорозі. Фото: Наталія Михайленко
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Рух було зупинено. Фото: Наталія Михайленко
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Учасниця з дитиною. Фото: Наталія Михайленко

Водії проявили солідарність

Водії зупинялися, виходили на дорогу та схиляли голову, аби вшанувати загиблих. Байдужим не залишався ніхто. Контролювати безпекову ситуацію на дорозі у цей час допомагали поліцейські.

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Поліція контролює рух. Фото: Наталія Михайленко
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Водії зупинилися. Фото: Наталія Михайленко
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Посеред дороги. Фото: Наталія Михайленко

Хвилина мовчання

Додамо, вшанування пам'яті оголошується кожен день в усіх містах України, згідно з указом президента №143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України". Організатори акції закликають приєднуватися до них щосереди та суботи о 08:50.

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Активісти біля церкви. Фото: Наталія Михайленко
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Молоді активісти. Фото: Наталія Михайленко
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Бабуся-активістка. Фото: Наталія Михайленко

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мітинг біля Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Одесі. А також про акцію родичів військових.

Одеса акція Новини Одеси війна в Україні хвилина мовчання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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