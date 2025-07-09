Акція "Хвилина мовчання" на честь загиблих від війни в Одесі

Одеса завмерла — містяни вшанували пам'ять загиблих на війні
Сьогодні, 9 липня, на Соборній площі в історичному центрі Одеси на деякий час зупинився рух. Усе тому що активісти та пересічні містяни вшанували пам'ять загиблих на війні традиційною акцією "Хвилина мовчання". Проявили солідарність і мешканці Пересипського району, вийшовши на перехрестя вулиць Семена Палія та Владислава Бувалкіна із плакатами про жертв збройної агресії.
Про це Новини.LIVE дізналися від організаторів акції.
Вшанування пам'яті загиблих
Активісти вийшли на Соборну площу із плакатами на пам'ять про загиблих внаслідок агресії РФ. Основна мета акції — нагадати містянам, що військові кожного дня на фронті віддають віддають життя за незалежність, а цивільне населення гине від регулярних обстрілів. Організатори наголошують: ми зобов'язані вшанувати цих людей.
Водії проявили солідарність
Водії зупинялися, виходили на дорогу та схиляли голову, аби вшанувати загиблих. Байдужим не залишався ніхто. Контролювати безпекову ситуацію на дорозі у цей час допомагали поліцейські.
Хвилина мовчання
Додамо, вшанування пам'яті оголошується кожен день в усіх містах України, згідно з указом президента №143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України". Організатори акції закликають приєднуватися до них щосереди та суботи о 08:50.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про мітинг біля Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Одесі. А також про акцію родичів військових.
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