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Одессит заменил золото муляжем и хотел обмануть Новую Почту — что решил суд

24 июля 2024 01:32
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Мошенник в Одессе хотел обмануть Новую Почту и заменил на муляж золотой слиток
Золотые слитки. Иллюстрационное изображение. Фото: pixels.com
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Житель города Черноморск (Одесская область) решил совершить мошенничество и подменить купленный слиток золота на подделку, чтобы Новая Почта оплатила ему убытки. Правоохранители нашли преступника, а суд решил наказать его одним годом пробационного надзора.

О ходе дела и суда сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

На одном из интернет-сайтов мошенник приобрел золотой слиток весом 9,99 г стоимостью 39 700 грн и выбрал способ доставки через Новую Почту. В интернет-магазине он указал фиктивные личные данные и номер телефона, а в отделении Новой Почты получив товар, стал его осматривать и незаметно подменил золотой слиток заранее заготовленным муляжем, а золото спрятал и заложил в ломбард.

После этого он высказал претензии сотруднику отделения и отказался от получения товара. Согласно заказной услуге доставки ответственность за товар несла Новая Почта, поэтому оплатила покупку в интернет-магазине из собственной кассы.

Что решил суд

Поскольку после задержания стражами порядка мошенник полностью признал свою вину, раскаялся и выступал за рассмотрение дела в упрощенном порядке, то суд вынес решение назначить мошеннику один год пробационного надзора.

Он должен периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации. Также он должен уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы или обучения, а также выполнять мероприятия, предусмотренные пробационной программой.

Что такое пробация

Это система надзорных и социально-воспитательных мер, применяемых по решению суда к осужденным. То есть человек, получивший приговор суда, должен исполнять определенные виды уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы.

Ранее мы рассказывали, как суд наказал женщину, которая в Одесской области на почте заменила заказанный iPhone 13 на iPhone 7.

А двое браконьеров в поселке городского типа Доброслав Одесской области наловили кефали на сумму более 70 тысяч гривен. Суд обязал мужчин заплатить крупный штраф.

Одесса суд Новая почта мошенничество золото судебные решения

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