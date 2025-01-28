Вымогал взятки от предпринимателей за незаконную аренду.

Момент задержания подозреваемого. Фото: ГУНП в Одесской области

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Полицейские задержали бывшего сотрудника одного из государственных предприятий, который еще до своего увольнения наладил схему получения дополнительного заработка. За вознаграждение мужчина предоставлял предпринимателям в пользование нежилые помещения на балансе учреждения.

Об этом сообщило ГУНП в Одесской области.

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Детали дела

Как выяснили следователи, фигурант не хотел заключать официальные договоры с предпринимателями и заставлял платить ему откаты. При этом мужчина намекал на то, что имеет влияние на руководство, которое якобы не против использования помещений третьими лицами. Правоохранителям удалось задокументировать передачу двух объектов под бизнес за вознаграждение в размере 12000 и 5000 тысяч гривен ежемесячно.

Какое наказание грозит

Мужчину задержали во время передачи ему части оговоренной суммы и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды). Ему грозит заключение на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

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