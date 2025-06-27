Стоит ли переводить русскую музыку в Украине - что думают в Одессе

Люди на Приморском бульваре в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Музыка всегда была зеркалом времени, и в условиях войны даже мельчайшие детали — язык, стиль, репертуар — приобретают новый смысл. Сегодня все больше украинских артистов возвращаются к своим старым русскоязычным хитам, переводя их на украинский. Для кого-то это — возвращение культовых хитов на родном языке. В то же время споры в инфопространстве не исчезают, другие наоборот отмечают что перевод является лишним или даже вредным — мол, историю не перепишешь, а музыку тем более.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов: стоит ли всем украинским исполнителям переводить свои русскоязычные песни на украинский и почему именно?

Реклама

Читайте также:

Перевод старых песен

Перевод песен — это не просто технический процесс, а эмоциональный жест. Некоторые считают, что не нужно переводить весь репертуар — это слишком большой труд, да и далеко не все композиции стоят того. Но когда речь идет о настоящих хитах, которые определили музыкальное поколение, тогда перевод имеет смысл. Ведь есть полюбившиеся народу треки, однако после полномасштабного вторжения стало невозможно слушать в русском оригинале.

"Чтобы перевести все песни артисту, это огромное количество затрат, но если это какая-то действительно культовая классика. Например, мне было очень приятно, когда Дима Монатик перевел свое "Кружит", потому что это песня, которая определила, как по мне, поколение, и ее хочется вспоминать, но не на русском. Хочется слышать такие песни на украинском. Весь репертуар, конечно, не обязательно, это, скорее, приятный бонус для фанатов. Но если артист хочет закрыть эту страницу своего творчества, конечно, только поддерживаю", — поделилась Мария.

Местная жительница Мария о переводе русскоязычных песен. Фото: Новини.LIVE

Некоторые подходят к вопросу хронологически, считая, что условной границей должен быть 1991 год — время, когда Украина стала независимой. Песни, написанные до этой даты, для многих часть исторического контекста, и трогать их нет смысла. А вот то, что создано уже в независимой стране — должно нести украинское слово. Это способ отделить советское прошлое от современной украинской идентичности, которая должна звучать на родном языке.

"Я думаю что нужно. Я бы оставила без изменений те песни, которые звучали гораздо раньше. А все, что связано уже после 90-го года, после 91-го, это мое личное мнение, что надо переводить", — отметила Алла.

Одесситка Алла о старых песнях. Фото: Новини.LIVE

Оксана — пример внутренней трансформации, которую пережили миллионы украинцев после 24 февраля 2022 года. Она признается, что до полномасштабного вторжения слушала много русскоязычной украинской музыки — не задумываясь над этим. Язык больше не является просто фоном — он стал выбором, ответственностью, принципом. И перевод старых песен на украинский для нее — это не только жест исполнителя, но и шаг к внутреннему примирению для слушателя.

"Конечно, надо, в Украине война. Вот я, к примеру, слушаю украинскую музыку на государственном языке. До полномасштабного вторжения я жила в Харькове и слушала украинскую музыку на русском, Стрыкала или Монатика, но как началось полномасштабное вторжение, то прекратила", — отметила Оксана.

Местная жительница Оксана о музыке. Фото: Новини.LIVE

Язык не принципиален

Елена придерживается кардинально противоположного мнения. Она убеждена, что ни один артист ничего не "должен" слушателю в контексте языка, и вообще не понимает, почему вокруг этого возникает столько шума. Для нее свобода творчества — превыше всего. Если песня была создана на русском, то такой она и должна остаться, а если хочется — можно и не слушать.

"Нет, не надо, потому что мы свободные люди и можем сами выбирать, на каком языке петь или слушать музыку", — говорит Елена.

Одесситка Елена о выборе языка. Фото: Новини.LIVE

Никогда не петь на русском

Некоторые вообще считают, что украинские исполнители должны были петь на родном языке изначально. Сам факт существования русскоязычных украинских песен — это ошибка, которую сегодня приходится исправлять. Украинская музыка должна звучать на государственном — всегда.

"Мое мнение, украинским исполнителям не нужно было вообще на русском языке свои песни писать никогда", — отметила Елена.

Местная жительница Елена об украинских исполнителях. Фото: Новини.LIVE

Мнения одесситов относительно перевода песен расходятся — кто-то поддерживает безусловно, кто-то относится осторожно, а некоторые — с иронией или отстраненно. Но одно ясно: в наше время песня — это не только звук. Это еще и язык, который говорит о принадлежности, боли, надежде, восстановлении. И потому выбор языка для украинского исполнителя уже давно вышел за пределы творческого. Это — выбор позиции. И общество, пусть даже разделенное в оценках, очень хорошо его чувствует.

Ранее мы писали о языковых спорах в Одессе и как их избежать. А также о том, что бы одесситы изменили в своем городе.