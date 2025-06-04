Массовое отключение воды в Одессе - какие адреса и когда возобновят поставки

Одесситы сегодня остались без воды — адреса бюветов
Сегодня, 4 июня, в Одессе отключили воду сотням абонентов из-за запланированных ремонтных работ на сетях водоканала. Снабжение горожанам обещают вернуть по мере окончания всех мероприятий.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
У кого нет воды
Из-за проведения ремонтных работ воды сегодня нет по следующим адресам:
До 15:00 водоснабжение будет отсутствовать:
- ул. Дача Ковалевского — все дома;
- переулок Монастырский — все дома;
- ул. Дениса Максишко — все дома.
До 18:00 без воды будут жители:
- ул. Ядова — все дома;
- ул. Воробьева — все дома;
- ул. Агрономическая — все дома;
- ул. Нижняя — частично;
- р-н Слободка — частично.
Напомним также о том, что сегодня часть жителей Пересипского района останется без воды до 23:40. Это касается следующих улиц:
- "Молодая Гвардия";
- Южная дорога, 32-Б;
- Николаевская дорога, 172;
- Южная дорога, 2-64.
Адреса бюветов в Одессе
В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июне. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.
Читайте Новини.LIVE!