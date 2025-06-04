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Одесситы сегодня остались без воды — адреса бюветов

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Дата публикации 4 июня 2025 12:44
Массовое отключение воды в Одессе - какие адреса и когда возобновят поставки
Вода в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 4 июня, в Одессе отключили воду сотням абонентов из-за запланированных ремонтных работ на сетях водоканала. Снабжение горожанам обещают вернуть по мере окончания всех мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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У кого нет воды

Из-за проведения ремонтных работ воды сегодня нет по следующим адресам:

До 15:00 водоснабжение будет отсутствовать:

  • ул. Дача Ковалевского — все дома;
  • переулок Монастырский — все дома;
  • ул. Дениса Максишко — все дома.

До 18:00 без воды будут жители:

  • ул. Ядова — все дома;
  • ул. Воробьева — все дома;
  • ул. Агрономическая — все дома;
  • ул. Нижняя — частично;
  • р-н Слободка — частично.

Напомним также о том, что сегодня часть жителей Пересипского района останется без воды до 23:40. Это касается следующих улиц:

  • "Молодая Гвардия";
  • Южная дорога, 32-Б;
  • Николаевская дорога, 172;
  • Южная дорога, 2-64.
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Сообщение Инфокса. Фото: скриншот

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июне. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.

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Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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