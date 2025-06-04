Массовое отключение воды в Одессе - какие адреса и когда возобновят поставки

Вода в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 4 июня, в Одессе отключили воду сотням абонентов из-за запланированных ремонтных работ на сетях водоканала. Снабжение горожанам обещают вернуть по мере окончания всех мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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У кого нет воды

Из-за проведения ремонтных работ воды сегодня нет по следующим адресам:

До 15:00 водоснабжение будет отсутствовать:

ул. Дача Ковалевского — все дома;

переулок Монастырский — все дома;

ул. Дениса Максишко — все дома.

До 18:00 без воды будут жители:

ул. Ядова — все дома;

ул. Воробьева — все дома;

ул. Агрономическая — все дома;

ул. Нижняя — частично;

р-н Слободка — частично.

Напомним также о том, что сегодня часть жителей Пересипского района останется без воды до 23:40. Это касается следующих улиц:

"Молодая Гвардия";

Южная дорога, 32-Б;

Николаевская дорога, 172;

Южная дорога, 2-64.

Сообщение Инфокса. Фото: скриншот

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июне. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.