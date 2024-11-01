Языковые активисты в Одессе массово жалуются на коммерцию в Instagram

Парень делает заметки, глядя в телефон. Фото: иллюстративное/freepik

Среди речевых активистов появился новый тренд. Они мониторят страницы в Instagram, находят ведущиеся по-русски и направляют жалобы Уполномоченному по защите государственного языка.

Об этом рассказала в интервью изданию "Интент" представитель Уполномоченного по защите государственного языка в Одесской области Ярослав Витко-Присяжнюк.

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На что жалуются

По словам представительницы "языкового омбудсмена", отслеживать нарушения в интернете легче всего. Это ведь можно делать с мобильного телефона или домашнего компьютера.

"У нас есть постоянные корреспонденты, которые, мне кажется, просто мониторят интернет и находят сайты, жалуются на них. Поэтому на самом деле жалоб очень много", — отметила Ярослава Витко-Присяжнюк.

Что является нарушением

Отсутствие украиноязычной информации в соцсетях является нарушением только тогда, когда речь идет о коммерческих страницах. Личные блоги можно вести на любом языке. Впрочем, говорит представительница Уполномоченного, разницу часто достаточно сложно установить.

"Недавно рассматривали одну жалобу. Пожаловались на девушку-парикмахершу, которая кроме парикмахерских услуг предоставляет информационные, то есть учит парикмахерству. И у нее на странице написано, что она учит, но одновременно на странице прайса нет, призыва записываться на услуги нет. Там много примеров работы, но здесь она море сфоткала, здесь она кота запостила — это уже частное", — говорит Ярослав Витко-Присяжнюк.

Напомним, одесский депутат попал в скандал из-за выражения "плохой язык". Также в центре Одессы "украинизирован" фуникулер.